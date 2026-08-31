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अंतिम यात्रा में अग्नि परीक्षा, गहरे नाले और कीचड़ को पारकर मुक्तिधाम पहुंचा शव,अहिवारा विधानसभा का मामला

दुर्ग के अहिवारा विधानसभा में शव के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी.अतुल शर्मा की रिपोर्ट

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अंतिम यात्रा में अग्नि परीक्षा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2026 at 7:30 PM IST

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दुर्ग : दुर्ग के सेमरिया गांव में एक इंसान की अंतिम यात्रा ग्रामीणों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम ना थी.लेकिन यहां ग्रामीणों को अग्नि से नहीं बल्कि पानी में परीक्षा देनी थी. दरअसल अहिवारा विधानसभा के ग्राम पंचायत बागडूमर के आश्रित पंचायत सेमरिया की आबादी साढ़े तीन हजार है. लेकिन यहां पर मुक्तिधाम में जाने वाला रास्ता कच्चा है. गांव के मुक्तिधाम तक जाने के लिए 7 फीट गहरे नाले को भी पार करना होता है. जो बारिश के समय पूरे उफान पर होता है.

शव यात्रा में नाले ने ली परीक्षा

सेमरिया गांव में कुछ दिन पहले बलराम मरकाम की मृत्यु हुई थी.तेज बारिश के बीच ग्रामीणों ने शव यात्रा निकाली,लेकिन असली दिक्कत नाले ने पैदा की.नाले में पानी का बहाव तेज था.साथ ही साथ पत्थर और कीचड़ लोगों के लिए चुनौती बने.फिर भी ग्रामीणों ने अंतिम क्रिया निपटाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और शव के साथ ग्रुप बनाकर नाला पार किया.इसके बाद कच्चे और कीचड़ भरे रास्ते को पार करके मुक्तिधाम तक पहुंचे और अंतिम संस्कार किया.वहीं सरपंच ने प्रशासन से अब पक्की सड़क की मांग की है.

foot deep drain between village cremation ground
गांव और मुक्तिधाम के बीच 7 फीट गहरा नाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अंतिम यात्रा में अग्नि परीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीण करीब डेढ़ साल से सड़क की मांग कर रहे हैं. प्रशासन से शिकायत कर मुक्तिधाम तक सड़क बनाने की मांग की थी.करीब 20 लाख रुपये की लागत से धरसा रोड से डब्ल्यूबीएम सड़क बनाई जा सकती है- दामिनी साहू, सरपंच

वहीं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि सेमरिया को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पुरानी सड़क का प्रस्ताव भेज दिया गया.

path to cremation ground muddy
मुक्तिधाम तक पहुंचने का रास्ता कीचड़ भरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुक्तिधाम पहुंच मार्ग का भी सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं और सड़क निर्माण का प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजकर जल्द स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया जाएगा-अभिजीत सिंह,कलेक्टर

सेमरिया गांव की तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी है कि आज भी लोगों को बुनियादी चीजों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है.इस गांव में डेढ़ साल से पक्की सड़क की मांग की जा रही है.लेकिन ना ही प्रशासन और ना ही यहां के जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों का दर्द दिखाई दे रहा है.

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