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ओरछा के इतिहास को भी समेटेगा श्रीराम राजा लोक, प्राचीन नगरी से सीधा कनेक्शन

ओरछा में खुदाई के दौरान मिली 500 साल प्राचीन कॉलोनियां भी श्रीराम राजा लोक का अहम हिस्सा होंगी. इसमें ओरछा राज्य की विरासत झलकेगी.

ORCHHA SHRI RAM RAJA LOK
ओरछा के इतिहास को भी समेटेगा श्रीराम राजा लोक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 4:08 PM IST

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ओरछा : मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी और भगवान श्रीराम के दूसरे घर ओरछा में श्रीराम राजा लोक का निर्माण तेज़ी चल रहा है. पहले चरण का लगभग 70 फ़ीसदी काम पूरा हो चुका है. अब श्रीराम राजा लोक से ओरछा राज्य की 500 साल पुरानी विरासत भी जुड़ने जा रही है. यहां 3 साल पहले खुदाई में मिली प्राचीन कॉलोनियों का जुड़ाव इस प्रोजेक्ट से होने जा रहा है, जिसका फ़ायदा ओरछा आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेगा. वे यहां भक्तिभाव के साथ श्रीराम राजा सरकार और ओरछा राज्य की विरासत के दीदार भी कर सकेंगे.

2023 में खुदाई के दौरान मिली थीं प्राचीन कॉलोनियां

श्रीराम राजा सरकार की नगरी ओरछा में 3 साल पहले पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान खजाना मिला था. इसने ओरछा राज्य की समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने ला दिया था. पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान ओरछा के राजमहल और जहांगीर महल में प्राचीन कॉलोनियां मिली थी. इनमे पत्थर निर्मित सड़कें, महराबदार मकान, पक्की दीवारें थीं. यहां टेराकोटा के बर्तन भी मिले थे, जिनकी कार्बन डेटिंग के अनुसार ये लगभग 500 वर्ष पुराने थे. इनके अलावा एक भाग में दो शिवालय (पंचमुखी महादेव और शिव मंदिर) यज्ञ शाला और धर्मशाला मिले थे.

orchha Shri Ram Raja Lok
ओरछा का श्रीराम राजा का मंदिर (ETV BHARAT)

पुरातत्व विभाग ने किया प्राचीन कॉलोनियों का संरक्षण

इन प्राचीन कॉलोनियों की जिम्मेदारी संभाल रहे पुरातत्व विभाग के नोडल अधिकारी श्याम बाथम ने बताया "पुरातत्व विभाग को 2023 में खुदाई के दौरान ये प्राचीन कॉलोनियां मिली थीं. इनके दक्षिणी भाग में रिहायशी क्षेत्र था, जिसमें मकान, सड़कें थीं. उत्तरी भाग धार्मिक स्थली था, जहां मंदिर और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े अवशेष थे. लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति में थे. पुरातत्व विभाग द्वारा इनका संरक्षण किया गया."

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ओरछा में 500 साल प्राचीन कॉलोनियां आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT)

पर्यटकों के लिए खुले प्राचीन कॉलोनियों के द्वार

ईटीवी भारत को पुरातत्व विभाग के अधिकारी श्याम बाथम ने बताया "इन प्राचीन कॉलोनियों का श्रीराम राजा लोक से सीधेतौर पर कोई लेना-देना नहीं है. यहां पर्यटक ओरछा राज्य की इस प्राचीन विरासत को देखने आते हैं. पर्यटन विभाग सैलानियों के लिए इन्हें पहले ही ओपन कर चुका है. किसी पर कोई रोकटोक नहीं है. चूंकि ओरछा में श्रीराम राजा लोक का निर्माण हो रहा है तो इससे जुड़े कुछ काम इन कॉलोनियों के लिए भी पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं."

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ओरछा में खुदाई के दौरान मिली 500 साल प्राचीन कॉलोनियां (ETV BHARAT)

प्राचीन कॉलोनियां श्री रामराजा लोक से होंगी कनेक्ट

ये प्राचीन कॉलोनियां भले ही सीधे तौर पर राम लोक का हिस्सा भले ना हों लेकिन श्रीराम राजा लोक से जुड़ने वाली जरूर हैं. मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर अनूप गुप्ता ने बताया "ओरछा के जहांगीर महल और राजमहल में मिली प्राचीन कॉलोनियां भले ही पर्यटकों के लिए खुली हुई हैं लेकिन अब तक वे अलग-थलग थीं, जहां पहुंचना आसान नहीं था. लोगों के लिए सुविधाए नहीं थी. लेकिन श्रीराम राजा लोक प्रोजेक्ट के तहत ही इसके लिए कनेक्टिविटी और सुविधाएं डेवलप करायी जा रही हैं."

13 हेक्टेयर में पाथ-वे, जल और सुलभ सुविधाएं मिलेगी

एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर अनूप गुप्ता के अनुसार "3 साल पहले मिली प्राचीन कॉलोनियों के बगल से 13 हेक्टेयर ज़मीन पर पाथवे और गार्डन बनाए जा रहे हैं. इसके साथ ही ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, कियोस्क, सुलभ सुविधाएं (टॉयलेट्स) भी बनायी जा रही हैं. सीधे तौर पर रामलोक प्रोजेक्ट में इन प्राचीन कॉलोनियों के लिए कनेक्टिविटी और जनसुविधाएं तैयार की जा रही है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके, उन्हें किसी चीज कि लिए परेशान ना होना पड़े. अब तक इस प्राचीन कॉलोनियों का डेवलपमेंट का काम 50 फीसदी काम पूरा भी हो चुका है."

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