ओरछा बनेगा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन, राम राजा लोक तो सिर्फ ट्रेलर है
विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओरछा के लिए मोहन सरकार ने दी हजारों करोड़ों की सौगात, महाकाल लोक की तर्ज पर हो रहा विकास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 2:48 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 3:49 PM IST
ओरछा : राम राजा सरकार की नगरी अब अयोध्या की तरह चमकने वाली है. बुंदेला राजपूतों की पूर्व रियासत और वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल ओरछा नगरी का ऐसा कायाकल्प होने जा रहा है कि लोग बस देखते रह जाएंगे. प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए अब ओरछा को सीधे एयर कनेक्टिविटी मिलने जा रही है. लेकिन विकास की ये कहानी सिर्फ एयर कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है. हजारों करोड़ की लागत से इस शहर को इस तरह चमकाया जाएगा कि यहां पहुंचने वाले लोग प्रभु श्री राम के साथ इस नगरी के भी दीवाने हो जाएंगे.
महाकाल लोक की तरह राम राजा लोक फेस-2
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार केंद्रीय नेतृत्व की तरह तीर्थस्थलों के जीर्णोद्धार और उनसे जुड़े शहरों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है. महाकाल लोक की तर्ज पर प्रदेश में कई तीर्थ स्थलों का पुनर्विकास हो रहा है, जिसमें ओरछा का नाम भी शामिल हुआ है. बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओरछा पहुंचकर रामराजा सरकार के दर्शन कर जिले को हजारों करोड़ रु से ज्यादा की सौगात दी है, जिसमें रामराजा लोक फेस-2 और ओरछा की एयरकनेक्टिविटी भी शामिल है.
मुख्यमंत्री ने निवाड़ी जिले के ओरछा पहुंच कर सबसे पहले श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए इसके बाद श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का शिलान्यास किया व 332 करोड़ रु के विकास कार्यों का लोकार्पण व हजारों करोड़ रु के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया.
ओरछा बनेगा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' तीर्थस्थल ओरछा अब वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने के लिए तैयार है. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग व परियोजनाओं को हरी झंडी देता जा रहा है. ओरछा को यूनेस्को की ऐतिहासिक नगरी के तहत चुना गया है. ऐसे में राज्य भर में 18 आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक 'लोक' के साथ ओरछा का भी विस्तार हो रहा है.''
सड़कें जगमगा रही हैं, पर्यटकों को लुभाने की पूरी तैयारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओरछा में करीब 332 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया. इसमें से ज्यादातर उन कार्यों पर फोकस किया गया है, जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके, साथ ही तीर्थयात्रियों को भी सुविधा मिले. यही वजह है कि ओरछा में कई नई सड़कें बनकर तैयार हैं और कई सड़केंं रोशनी से जगमगा रही हैं.
एयर कनेक्टिविटी से पूरे बुंदेलखंड को होगा फायदा
फिलहाल इस ऐतिहासिक नगरी में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग ट्रेन या बाय रोड पहुंचते हैं. वर्तमान में ओरछा में एयर कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन सीएम मोहन यादव ने बुधवार को कहा है कि जल्द ही ओरछा को एयर कनेक्टिविटी मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, '' ओरछा को धार्मिक पर्यटन सहित एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर सेवाओं से जोड़ा जाएगा. यहां जल्द ही एक एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी और पर्यटक व तीर्थयात्री सीधे ओरछा पहुंच सकेंगे.''
क्यों विश्व प्रसिद्ध है ओरछा नगरी?
ऐतिहासिक नगर ओरछा मुख्य रूप से प्रभु श्री राम के लिए जानी जाती है. यहां भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है, जो पूरी प्रजा की देखभाल करते हैं. यहां हर रोज बाकायदा पुलिस विभाग द्वारा राजा राम सरकार को सलामी दी जाती है.
इसके साथ ही यहां ओरछा के किले, प्राचीन मंदिर व वास्तुशिल्प दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं. बेतवा नदी के किनारे स्थित ये ऐतिहासिक नगरी चतुर्भुज मंदिर, जहांगीर महल, और रानी महल जैसे स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है.
सीएम ने किया इन विकास कार्यों का लोकार्पण
- 550 लाख की लागत से श्रीराम राजा लोक के प्रथम चरण में 103 दुकानें और प्लाजा.
- 365 लाख रु. की लागत से राय प्रवीण महल गार्डन का संरक्षण व इल्यूमिनेशन.
- 41 लाख रु. की लागत से स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लक्ष्मी मंदिर का संरक्षण.
- 165 लाख रु की लागत से लक्ष्मी मंदिर, राजा महल व कटीला दरवाजा तक पाथवे, हेरिटेज पोल व इल्यूमिनेशन
- 35 लाख रु. की लागत से लक्ष्मी मंदिर व जहांगीर मंदिर का लैंडस्केपिंग कार्य.
- अन्य कार्यों में 3476 लाख से निर्मित संदीपनी विद्यायालय स्कूल व100 लाख की लागत से निर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण.
इन कार्यों का हुआ भूमि पूजन
- 111 करोड़ रु की लागत से बनने वाले जेरौन से नैगुवां कामदवारा चौराहा व रमपुरा से रेलवे क्रॉसिंग उ. प्र. सीमा तक
- 100 करोड़ रु की लागत से श्री राम राज्य लोक द्वितीय चरण का निर्माण, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण व पुरातात्विक परिसर का विकास
- 25 करोड़ रु की लागत से हुनरशाला, पर्यटन अनुभव केंद्र, हेरिटेज स्ट्रीट, ई-कार्ट सेवा व श्री राम राजा मंदिर के लिए वेबसाइट विकास.
- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 16 करोड़ रू. के शासकीय महाविद्यालय ओरछा के विकास कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 5.25 करोड़ की लागत से बनने वाले जनपद पंचायत निवाड़ी कार्यालय भवन के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया.