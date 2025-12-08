ETV Bharat / state

ओरछा रामराजा दर्शन होगा भव्य, मोहन यादव सरकार ने तैयार किया नया इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान

निवाड़ी: श्रीराम राजा की नगरी ओरछा को एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान तैयार किया गया. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने रविवार को ओरछा का दौरा कर के अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय पर गुणवत्ता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि ओरछा के आर्थिक और सामाजिक विकास का अध्ययन कर विकास के लिए ऐसा इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान तैयार किया जाए. जिससे ओरछा को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके.

दरअसल, मुख्य सचिव अनुराग जैन रविवार को मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी ओरछा पहुंचे थे. जहां उन्होंने श्रीराम राजा लोक फेज 2 के विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने ओरछा में मंदिर में भगवान श्रीराम राजा सरकार के दर्शन के बाद जुझार महल और हरदौल वाटिका का दौरा किया. उन्होंने वेंडर जोन के निर्माण को लेकर निर्देश दिए कि ऐसा निर्माण किया जाए कि पर्यटकों के आवागमन में परेशानी ना हो.

ओरछा रामराजा दर्शन होगा भव्य (ETV Bharat)

बुंदेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव की कार्ययोजना

ओरछा भ्रमण के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि खजुराहो महोत्सव को ध्यान में रखते बुंदेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन की कार्ययोजना तैयार की जाए. मुख्य सचिव ने आर्कियोलॉजिकल पार्क में ओरछा का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिये. पीपीपी मोड के कामों में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढाने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके. मुख्य सचिव कंचना घाट भी पहुंचे और बेतवा नदी पर ब्रिज निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही पिंक टॉयलेट संचालन स्व सहायता समूह को सौंपने की बात कही है.

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संरक्षित भवनों की स्थिति, पर्यटन सुविधाएं और रखरखाव उपायों पर चर्चा की. इसके अलावा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को सभी की जिम्मेदारी बताया. मुख्य सचिव ने राय प्रवीण महल और तुलसी घाट का दौरा कर सभी कार्य तय समय में गुणवत्ता के साथ करने पर जोर दिया. जहांगीर महल, होटल बेतवा रिट्रीट, श्रीराम राजा लोक और ओरछा में चल रहे निर्माण और विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. साथ ही भविष्य की पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. शहर की सभी होटलों की स्टार रेटिंग कराने और जुझार सिंह महल को बुंदेलखंड सांस्कृतिक केंद्र की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए. बुंदेली कला, पेंटिंग और टेराकोटा से बनने वाले उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बिक्री पर जोर दिया.