जेन जी वोटर्स और विकसित भारत, राजा राम की नगरी से तय होगा भाजपा का सियासी एजेंडा
ओरछा में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, भाजपा की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक की शुरुआत, जेन जी और विकसित भारत 2047 पर होगी चर्चा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 11:40 AM IST
भोपाल/ओरछा: मध्य प्रदेश के ओरछा में आज रविवार से दो दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हो रही है. माना जा रहा है कि इस बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और विकसित भारत के संकल्प पर मंथन किया जाएगा. इसके अलावा जेन जी को लेकर भी चर्चा होगी. कार्यक्रम की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 9:00 से 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन से हुई. 10:30 बजे ध्वजारोहण किया गया. 10:45 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ.
'मन की बात' सुनेंगे सभी नेता
यह प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहली कार्यकारिणी बैठक है. दो दिवसीय बैठक की औपचारिक शुरुआत 11 बजे 'मन की बात' कार्यक्रम से हुई. 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक उद्घाटन सत्र होगा. दोपहर के सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी. इसके बाद संगठनात्मक चर्चा, 'समरसता का संकल्प' तथा 'विकसित भारत 2047' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श होगा. शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि में सभी नेता राम राजा मंदिर ओरछा के दर्शन करेंगे.
योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर मंथन
31 अगस्त को सुबह 9:45 बजे 'सेवा संकल्प अभियान' कार्यशाला आयोजित होगी. इसके बाद 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक समापन सत्र होगा. बैठक के दौरान पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार एवं प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा. इसके साथ केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी मंथन होगा.
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होटलों के 400 से ज्यादा रूम बुक
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित 350 नेता मौजूद हैं. नेताओं के ठहरने के लिए होटलों में 400 से ज्यादा रूम बुक किए गए हैं. बैठक को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है.