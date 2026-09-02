ओरछा में राम राजा सरकार के पहले पहुंचे थे श्री कृष्ण, पन्ना में हैं अब जुगलकिशोर जू
ओरछा के राम राजा की नगरी के इतिहास की शुरूआत भगवान कृष्ण की भक्ति से हुई थी. यहां के राजा मधुकर शाह जूदेव बांके बिहारी के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी कुंवरी गणेश भगवान राम की बड़ी भक्त थीं. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 10:53 PM IST|
Updated : September 2, 2026 at 11:02 PM IST
ओरछा/भोपाल: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी ओरछा में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है. ओरछा नगरी को राम राजा की नगरी से पहले भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता था. यहां भगवान राम के विग्रह के पहले भगवान कृष्ण के विग्रह यानी प्रतिमा को वृंदावन से लाकर ओरछा में स्थापित किया गया था. वर्तमान में यह प्रतिमा पन्ना के मंदिर में स्थापित है. हालांकि, ओरछा में आज भी राम नवमी की तरह कृष्ण जन्माष्टमी भी धूम-धाम से मनाई जाती है.
रानी प्रभु राम, राजा श्री कृष्ण के भक्त थे
ओरछा के इतिहास और संस्कृति का भगवान राम के अलावा भगवान कृष्ण से भी गहरा संबंध है. आज ओरछा को भगवान राम की नगरी माना जाता है. बड़ी संख्या में यहां राम भक्त पहुंचते हैं, लेकिन राजा राम की नगरी के इतिहास की शुरूआत भगवान कृष्ण की भक्ति और इसको लेकर दो विचारधाराओं के टकराव से हुई थी.
ओरछा मंदिर के पुजारी हरीशचंद्र तिवारी बताते हैं कि "ओरछा के बुंदेली शासक मधुकर शाह जूदेव बांके बिहारी के अनन्य भक्त थे. उनके राजगुरु हरिराम व्यास भी बड़े कृष्ण भक्त थे. एक बार हरिराम व्यास ओरछा त्यागकर वृंदावन चले गए. माना जाता है कि विक्रम संवत 1620 में वृंदावन के किशोरवन में एक कुएं से हरिराम व्यास को जुगलकिशोर की दिव्य विग्रह प्राप्त हुई थी. इसके बाद उन्होंने इसे वृंदावन में ही प्रतिष्ठित किया.
राजगुरु के वृंदावन जाने के कुछ समय बाद मधुकर शाह जूदेव भी वृंद्रावन पहुंच गए. उन्होंने फिर ओरछा न लौटने की इच्छा व्यक्त की. राजगुरु मधुकर शाह की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रसन्न थे. भगवान कृष्ण के प्रति उनकी आस्था को देखते हुए उन्होंने कुएं से मिले भगवान कृष्ण के दिव्य विग्रह को मधुकर शाह को दिया और ओरछा ले जाने का आदेश दे दिया. बाद में मधुकर शाह ने इसे ओरछा में स्थापित किया.
अब पन्ना में स्थापित है यही दिव्य प्रतिमा, क्या है कहानी ?
पंडित हरीशचंद्र तिवारी बताते हैं कि "ओरछा में स्थापित की गई यह प्रतिमा अब पन्ना के जुगलकिशोर महाराज हैं. हालांकि, मधुकर शाह की पत्नी कुंवरी गणेश भगवान राम की बड़ी भक्त थीं. ओरछा में जुगलकिशोर की प्रतिमा स्थापित होने के बाद उन्होंने कुंवरी गणेश से एक बार पूछ लिया कि हमारे कृष्ण तो आ गए आपके भगवान राम कहां हैं. इसके बाद गुस्से में आकर कुंवरी गणेश ने अयोध्या जाने का निर्णय लेते हुए कहा कि एक माह में अगर मुझे मेरे राम नहीं मिले तो सरयू नदी में ही देह त्याग दूंगी.
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21 दिन की तपस्या के बाद जब उनके आराध्य प्रकट नहीं हुए, तो कुंवरी गणेश ने सरयू में छलांग लगा दी. कहा जाता है कि कुंवरी गणेश की भक्ति को देख भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए." पंडित हरीशचंद्र तिवारी बताते हैं कि बाद में "भगवान कृष्ण की प्रतिमा को पन्ना ले जाया गया. इसीलिए कहावत है कि " राम राजा ओरछा विराजे, पन्ना जुगलकिशोर जू". इसके बाद 18 वीं सदी में पन्ना महाराज हिंदूपत सिंह ने पन्ना में भव्य जुगल किशोर मंदिर बनवाया.
ओरछा में धूमधाम से मनाई जाती है जन्माष्टमी
ओरछा में जितनी धूम-धाम से रामनवमी मनाई जाती है, उतनी ही धूम-धाम से कृष्ण जनमाष्टमी भी मनाई जाती है. ओरछा के मुख्य मंदिर में भगवान राम की दिव्य प्रतिमा के ठीक सामने भगवान कृष्ण आज भी बिराजे हैं.