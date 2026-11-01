बिहार में आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बर्थडे पार्टी में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम
nalanda gangrape: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे और एक अन्य डांसर को युवकों ने बर्थडे पार्टी में डांस के लिए बुलाया था.रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 1, 2026 at 4:07 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां लहेरी थाना क्षेत्र में एक आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है डांसर को जन्मदिन की पार्टी में डांस करने का झांसा देकर बुलाया गया और फिर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया.
किराए के मकान में हुई वारदात
पीड़िता के मुताबिक ये घटना लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में स्थित एक किराए के मकान में हुई है. बताया जा रहा है, कि यहां मकान मालिक खुद नहीं रहते हैं, कुछ युवक किराए पर कमरा लेकर रहते हैं. पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसे और उसके साथ काम करने वाली एक अन्य डांसर को इन्हीं युवकों द्वारा फोन कर 'बर्थडे पार्टी' में डांस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था.
7 युवकों के बीच अकेली रह गई पीड़िता
पीड़िता ने बताया कि जब वे दोनों तय समय पर वहां पहुंचीं, तो कमरे में पहले से कुल 7 युवक मौजूद थे. पार्टी का माहौल था और डांस का कार्यक्रम चल रहा था. उसने आगे बताया कि कार्यक्रम के बीच में ही, किसी कारणवश उसके साथ आई दूसरी डांसर वहां से निकल गई. इसके बाद वह उस कमरे में 7 युवकों के बीच अकेली रह गई.
दो लड़कों ने किया दुष्कर्म
इसके बाद वहां मौजूद युवकों की नीयत बिगड़ गई. पीड़िता के अनुसार, वहां मौजूद 7 लड़कों में से दो लड़कों ने उसे डरा-धमकाकर जबरन उसके साथ बारी-बारी से शारीरिक संबंध बनाया. पीड़िता ने इस दरिंदगी का विरोध भी किया, लेकिन वह अकेली होने की वजह से बेबस रही.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
वहीं घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय लहेरी थाने की पुलिस को मिली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहारशरीफ सदर डीएसपी अमरनाथ और लहेरी थानाध्यक्ष अनिल कुमार पांडे भारी पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच.
एफएसएल की टीम ने किया कमरे का मुआयना
पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल को सील किया और सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को मौके पर तलब किया. एफएसएल की टीम ने कमरे का बारीकी से मुआयना किया और वहां से कई सबूत इकट्ठा किए.
दोनों युवतियों को पुलिस की सुरक्षा
वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित महिला डांसर और उसके साथ उस रात मौजूद दूसरी युवती को सुरक्षित अपनी निगरानी में ले लिया है. दोनों युवतियों को थाने ले जाकर घटना के संबंध में पूछताक्ष की जा रही है, ताकि यह साफ हो सके कि उस रात कमरे में वास्तव में क्या हुआ था और दूसरी लड़की वहां से क्यों निकली थी.
पीड़िता के मेडिकल जांच की प्रक्रिया शुरु
पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. नालंदा पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि लहेरी पुलिस थाने को सुबह 7 बजे वारदात की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर लहेरी पुलिस स्टेशन ने सीनियर पुलिस अधिकारियों को सूचित किया और जांच शुरू कर दी.
पैसे लेकर एक बिचौलिए के जरिए भेजा गया
पुलिस ने विज्ञप्ति में बताया है डांसर को पैसे लेकर एक बिचौलिए के जरिए भेजा गया था. पीड़िता के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, इसमें आठ लोग शामिल थे, जिनमें से दो ने उसके साथ रेप किया और बाकी लोगों ने उन लोगों की मदद की.
BNS और BNSS एक्ट के तहत FIR दर्ज
मामले मेंपुलिस ने BNS और BNSS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है और जांच के तहत चार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी चल रही है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए मॉडल हॉस्पिटल लाया गया है.लहेरी थाना अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वारदात की सूचना मिली है. फिलहाल मामले की बहुत गहनता से जांच की जा रही है.
"वारदात की सूचना मिली है. फिलहाल मामले की बहुत गहनता से जांच की जा रही है. जो भी आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी."-अनिल कुमार पांडे, लहेरी थानाध्यक्ष
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