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बिहार में आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बर्थडे पार्टी में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम

कॉनसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां लहेरी थाना क्षेत्र में एक आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है डांसर को जन्मदिन की पार्टी में डांस करने का झांसा देकर बुलाया गया और फिर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया.

किराए के मकान में हुई वारदात