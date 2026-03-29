कुल्लू में बागवानों को नहीं मिल रहे एंटी हेलनेट, वर्षों से नहीं मिली सब्सिडी!
जिला कुल्लू में एंटी हेलनेट योजना के लिए आवेदन के बाद भी सैकड़ों बागवनों को नहीं मिल पा रही स्वीकृति.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 4:19 PM IST
कुल्लू: ओलावृष्टि से बागवनों को भारी नुकसान न हो इसके लिए प्रदेश में एंटी हेलनेट योजना चलाई जा रही है. लेकिन, जिला कुल्लू में सैकड़ों बागवानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही एंटी हेलनेट योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस योजना के तहत हर साल 400 से 500 आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने बागवानों को ही एंटी हेलनेट मिल पा रही है. जिसके चलते बागवानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
बागवानों को नहीं मिल रहे एंटी हेलनेट
हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन में शिमला के बाद दूसरे स्थान पर कुल्लू जिला है. यहां के बागवानों के लिए एंटी हेलनेट योजना काफी फायदेमंद है, लेकिन इसका उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है. बागवानों के अनुसार, वर्ष 2023 से लेकर वर्तमान तक 500 से अधिक बागवान ऐसे हैं, जिन्होंने आवेदन कर रखा है. लेकिन, उन्हें योजना के तहत एंटी हेलनेट की स्वीकृति नहीं मिल पाई है. बागवानों का कहना है कि उन्होंने योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आवेदन तो कर रखा है लेकिन उद्यान विभाग की ओर से उन्हें इसकी स्वीकृति नहीं दी जा रही है.
500 से अधिक बागवानों की लटकी स्वीकृति
जिला कुल्लू की महाराजा कोठी क्षेत्र के बागवान जगत राम का कहना है कि, "कई बागवान तो ऐसे हैं जिन्होंने वर्ष 2023 में एंटी हेलनेट के लिए विभाग के पास आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है. जिले में 500 से अधिक बागवान ऐसे हैं, जिन्हें योजना का फायदा नहीं मिल पाया है. इस कारण सेब की फसल को हर साल नुकसान पहुंच रहा है. कई बागवान ऐसे हैं जो विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लंबित पड़े मामलों के चलते वे आवेदन नहीं कर रहे हैं."
बागवानों को कई वर्षों से नहीं मिली सब्सिडी
बागवान दीपक ठाकुर का कहना है कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत 80 फीसदी सब्सिडी देने की बात कही है. लेकिन, जिनके एंटी हेलनेट के केस स्वीकृत हुए हैं. उन्हें भी कई वर्षों से सब्सिडी नहीं मिल पाई है. इस कारण बागवान परेशान चल रहे हैं. ऐसे में सरकार से आग्रह है कि बागवानों को योजना का फायदा पहुंचाया जाए.
2023 से अब तक 750 बागवानों को योजना का लाभ
एंटी हेलनेट के लिए काफी लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन वर्ष 2023 से लेकर आज तक विभाग की ओर से 750 बागवानों को इस योजना के तहत फायदा पहुंचाया है, जो आवेदन लंबित हैं इसको लेकर सरकार को अवगत करवाया गया है. - राज कुमार, उप निदेशक, उद्यान विभाग कुल्लू
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