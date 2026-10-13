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नूंह में आर्बिटल रेल कॉरिडोर टनल हादसा, जांच के लिए पहुंची कमेटी, प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

नूंह में आर्बिटल रेल कॉरिडोर टनल हादसा, जांच के लिए पहुंची कमेटी ( ETV Bharat )

नूंहः उपायुक्त अखिल पिलानी ने तावड़ू क्षेत्र से गुजर रही आर्बिटल रेल कॉरिडोर के टनल में गत दिनों मिट्टी धसने की 2 वारदातें हुईं. घटना के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच के लिए ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक समिति गठित की है. समिति को घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने, यदि कोई लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जांच रिपोर्ट आने तक निर्माण कार्य पर रोकः उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि "जब तक टीम की जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक निर्माण कार्य कर रही कंपनी का कामकाज रोक दिया गया है. जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भी गठित की गई टीम जांच कर रही है." वहीं गठित टीम की अध्यक्ष एडीसी ज्योति ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि "ग्रामीणों की जितनी भी मांगे हैं, उन पर भी गंभीरता से अमल किया जाएगा और जल्दी ही टीम के द्वारा रिपोर्ट उपायुक्त अखिल पिलानी नूंह को सौंप दी जाएगी."