नूंह में आर्बिटल रेल कॉरिडोर टनल हादसा, जांच के लिए पहुंची कमेटी, प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा
नूंह उपायुक्त द्वारा आर्बिटल रेल कॉरिडोर टनल हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी ने जांच शुरू कर दी है.
Published : October 13, 2026 at 4:07 PM IST
नूंहः उपायुक्त अखिल पिलानी ने तावड़ू क्षेत्र से गुजर रही आर्बिटल रेल कॉरिडोर के टनल में गत दिनों मिट्टी धसने की 2 वारदातें हुईं. घटना के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच के लिए ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक समिति गठित की है. समिति को घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने, यदि कोई लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
जांच रिपोर्ट आने तक निर्माण कार्य पर रोकः उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि "जब तक टीम की जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक निर्माण कार्य कर रही कंपनी का कामकाज रोक दिया गया है. जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भी गठित की गई टीम जांच कर रही है." वहीं गठित टीम की अध्यक्ष एडीसी ज्योति ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि "ग्रामीणों की जितनी भी मांगे हैं, उन पर भी गंभीरता से अमल किया जाएगा और जल्दी ही टीम के द्वारा रिपोर्ट उपायुक्त अखिल पिलानी नूंह को सौंप दी जाएगी."
कमेटी में इन लोगों को मिली है जगहः उन्होंने बताया कि गठित समिति में अतिरिक्त उपायुक्त नूंह ज्योति अध्यक्ष होंगी. समिति में तावड़ू के उपमंडल अधिकारी (ना.), उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) नूंह के कार्यकारी अभियंता और हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचआरआईडीसी) के उप महाप्रबंधक पंकज सोनी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.
तकनीकि पक्षों की जायेगी जांचः उन्होंने बताया कि यह समिति सुरंग ढहने के पीछे संभावित संरचनात्मक, तकनीकी, भूगर्भीय और निर्माण संबंधी कारणों की जांच करेगी. इसके साथ ही घटनास्थल पर सुरक्षा प्रबंधों और घटना के बाद की गई कार्रवाई की पर्याप्तता और तत्परता का आकलन किया जाएगा. समिति संबंधित एजेंसी, ठेकेदार या अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की चूक पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के साथ-साथ संपत्ति एवं सार्वजनिक और निजी आधारभूत संरचना को हुए नुकसान का आकलन भी करेगी.
सुधारात्मक कदम के लिए सुझाव देगे कमेटीः उन्होंने आदेशों में बताया कि "समिति को आवश्यक सुधारात्मक कदम, नुकसान के लिए मुआवजे से संबंधित सुझाव और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के उपाय प्रस्तुत करने का दायित्व भी सौंपा गया है. जांच के दौरान समिति घटनास्थल का निरीक्षण करेगी, प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेगी, संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करेगी और आवश्यक अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जांच करेगी."
तकनीकी विशेषज्ञों की ली जायेगी सहायताः जरूरत पड़ने पर तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा सकेगी. उपायुक्त ने संबंधित विभागों, एजेंसियों और अधिकारियों को समिति को पूरा सहयोग देने और मांगी गई जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. समिति को आदेश जारी होने की तिथि से सात दिन के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त को प्रस्तुत करनी होगी.