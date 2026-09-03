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मिसाल है लातेहार का ओरवाई गांव, उग्रवादियों के गढ़ में रहने के बावजूद कभी उनसे डरे नहीं ग्रामीण

प्राथमिक विद्यालय ओरवाई, लातेहार ( Etv Bharat )