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मिसाल है लातेहार का ओरवाई गांव, उग्रवादियों के गढ़ में रहने के बावजूद कभी उनसे डरे नहीं ग्रामीण

उग्रवादियों के गढ़ में रहने के बावजूद, ओरवाई गांव के ग्रामीणों ने कभी नक्सलियों का समर्थन नहीं किया. पुलिस अधिकारी भी उनकी तारीफ करते हैं.

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प्राथमिक विद्यालय ओरवाई, लातेहार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 6:05 PM IST

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लातेहारः जिले में कभी नक्सलियों का वर्चस्व हुआ करता था. शायद ही कोई ऐसा गांव बचा था जहां नक्सलियों की तूती नहीं बोलती थी. परंतु उस दौर में भी लातेहार सदर थाना क्षेत्र का ओरवाई एक ऐसा गांव रहा है, जहां के ग्रामीणों ने कभी भी उग्रवाद का दामन नहीं थामा. इस गांव के किसी भी व्यक्ति ने उग्रवादियों के साथ मिलकर बंदूक नहीं उठाई. अब जब नक्सलियों का वर्चस्व लगभग खत्म हो गया है और गांव में शांति कायम हो गई है तो यहां के ग्रामीण आज फक्र के साथ बेदाग जिंदगी जी रहे हैं.

ग्रामीण कभी नक्सलियों के झांसे में नहीं आए

दरअसल कुछ वर्ष पहले तक लातेहार जिला नक्सलियों का गढ़ माना जाता था. यहां के ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का वर्चस्व कायम रहता था. नक्सलियों के एक इशारे पर गांव की जिंदगी थम जाती थी. परंतु उस दौर में भी लातेहार सदर थाना क्षेत्र के ओरवाई गांव के ग्रामीणों ने कभी नक्सलियों के सामने घुटने नहीं टेके. जबकि इस गांव के आसपास के इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा लगा रहता था.

ग्रामीण, ग्राम प्रधान, प्रखंड उप प्रमुख और एसडीपीओ के बयान (Etv Bharat)

नक्सली यहां भी आते थे और ग्रामीणों को कभी प्रलोभन देकर तो कभी दबाव देकर नक्सली संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे. परंतु यहां के ग्रामीण कभी नक्सलियों के झांसे में नहीं आए और ना ही कभी नक्सलियों के गलत कार्य में शामिल हुए.

स्थानीय ग्रामीण दुबराज सिंह, बालमुकुंद सिंह और ग्राम प्रधान जगलाल सिंह बताते हैं कि आज तक इस गांव के किसी भी व्यक्ति ने नक्सलियों का साथ नहीं दिया. ग्रामीण बताते हैं कि गांव में नक्सली आते थे.

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ग्रामीण अपने मवेशियों को ले जाते हुए (Etv Bharat)

माओवादी, टीएसपीसी और जेजेएमपी नक्सलियों का था वर्चस्व

यहां बताते चलें कि ओरवाई गांव के आसपास के दूसरे इलाकों में माओवादी, टीएसपीसी और जेजेएमपी नक्सली संगठन का वर्चस्व रहता था. सबसे पहले माओवादी इस इलाके में अपना साम्राज्य बनाए हुए थे. बाद में टीएसपीसी और जेजेएमपी का वर्चस्व कायम हुआ. गांव में जो सार्वजनिक स्थान होते थे, वहां कई बार नक्सली आकर बैठ भी जाते थे. इसके बावजूद यहां के ग्रामीण ना उनसे कोई सहयोग लेते थे और ना ही उन्हें सहारा देते थे. खरवार जनजाति बहुल इस गांव में लगभग 100 परिवार निवास करते हैं. सभी लोग शांति प्रिय हैं.

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लातेहार का ओरवाई गांव (Etv Bharat)

समाज के लिए मिसाल हैं यहां के ग्रामीण- उप प्रमुख

इधर इस संबंध में लातेहार प्रखंड के उप प्रमुख राजकुमार प्रसाद ने बताया कि यह गांव जंगलों के बीच बसा हुआ है. गांव के आसपास नक्सलियों का जमावड़ा लगा रहता था. परंतु इस गांव की सबसे ज्यादा खासियत यही रही कि गांव का एक भी व्यक्ति नक्सली संगठन में शामिल नहीं हुआ और ना ही नक्सलियों का कभी सहयोग किया.

पुलिस अधिकारी भी करते हैं तारीफ

इधर ग्रामीणों के इस जज्बे की तारीफ जिले के पुलिस अधिकारी भी करते हैं. लातेहार एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के ग्रामीण वाकई समाज के लिए मिसाल हैं. उन्होंने कहा कि एक समय था जब लातेहार उग्रवाद से प्रभावित था, परंतु अब स्थिति बदल गई है और लातेहार जिला लगभग उग्रवाद मुक्त हो गया है. उन्होंने समाज के अन्य लोगों से भी अपील की है कि किसी भी सूरत में गलत लोगों का साथ ना दें. पुलिस ग्रामीणों के सच्चे दोस्त हैं. जब भी किसी ग्रामीण को सुरक्षा या मदद की जरूरत हो तो पुलिस से संपर्क करें पुलिस हर संभव उन्हें सहयोग देगी.

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