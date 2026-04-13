ETV Bharat / state

उरांव समाज ने पारंपरिक रुप से मनाया सरहुल पर्व, प्रकृति को मानते हैं आराध्य

रामानुजगंज : रामानुजगंज विकासखंड अंतर्गत जामवंतपुर गांव में आदिवासी उरांव समाज ने प्रकृति की पूजा आराधना की. इस दौरान समाज ने लोकप्रिय सरहुल पर्व मनाया गया. इस दौरान उरांव समाज ने रैली भी निकाली गई.इसके बाद सरना स्थल की परंपरागत रूप से विधिवत पूजा की गई. ढोल मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य भी किया गया.





प्रकृति को समर्पित होती है सरहुल पूजा



इस आयोजन के संबंध में उरांव समाज के प्रमुख ने बताया कि सरहुल पूजा हमारी है. हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं. प्रकृति में जितने भी पौधे जो फल फूल देते हैं इसी से हमारे पूर्वज लोग इसी फल को खाकर जीवन बीताए हैं. पूर्वज पेड़ के नीचे रहा करते थे, उसकी पूजा करते थे. हमारी प्रकृति पूजा हमारे पेड़ पौधे ही हमारे जीवन को बचाए हुए हैं. आज भी उनका फल फूल हम खाते हैं उनकी पूजा करते हैं.

