उरांव समाज ने पारंपरिक रुप से मनाया सरहुल पर्व, प्रकृति को मानते हैं आराध्य
रामानुजगंज क्षेत्र के जामवंतपुर के करमाटांड़ में सरहुल पर्व का परंपरागत रूप से उत्साह के साथ आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 12:52 PM IST
रामानुजगंज : रामानुजगंज विकासखंड अंतर्गत जामवंतपुर गांव में आदिवासी उरांव समाज ने प्रकृति की पूजा आराधना की. इस दौरान समाज ने लोकप्रिय सरहुल पर्व मनाया गया. इस दौरान उरांव समाज ने रैली भी निकाली गई.इसके बाद सरना स्थल की परंपरागत रूप से विधिवत पूजा की गई. ढोल मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य भी किया गया.
प्रकृति को समर्पित होती है सरहुल पूजा
इस आयोजन के संबंध में उरांव समाज के प्रमुख ने बताया कि सरहुल पूजा हमारी है. हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं. प्रकृति में जितने भी पौधे जो फल फूल देते हैं इसी से हमारे पूर्वज लोग इसी फल को खाकर जीवन बीताए हैं. पूर्वज पेड़ के नीचे रहा करते थे, उसकी पूजा करते थे. हमारी प्रकृति पूजा हमारे पेड़ पौधे ही हमारे जीवन को बचाए हुए हैं. आज भी उनका फल फूल हम खाते हैं उनकी पूजा करते हैं.
यह परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है. आज जो हम लोग सरहुल मनाए धरती मां प्रकृति मां है.सर्व शक्तिमान भगवान सूर्य हमारे भगवान हैं. उनका आज शादी हुआ और हम लोगों ने उनकी पूजा की है. चैत्र माह में हमारे देवी देवताओं का पूजा होता है उनका शादी होता है- रामसाय उरांव, प्रदेश महासचिव
बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने की पूजा
आपको बता दें कि जामवंतपुर गांव में आयोजित सरहुल पूजा में बलरामपुर रामानुजगंज जिला सहित पूरे सरगुजा संभाग के उरांव समाज के लोग इकट्ठा होते हैं.यही नहीं पड़ोसी राज्य झारखंड से भी बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं. ढोल और मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य भी किया.
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