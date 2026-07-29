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हिमाचल के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, इस उपमंडल में शिक्षण संस्थान बंद

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल में 3 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा. इन जिलों में जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी.

Orange Yellow Alert For Heavy Rains in Himachal
हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 8:26 AM IST

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शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस साल कमजोर मानसून के बावजूद भारी और अत्यधिक भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी बुधवार 29 जुलाई को ऊना, चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ एक-दो जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा कुल्लू, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में भी अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के एक जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और तीन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. सिरमौर जिले के नाहन उपमंडल में आज शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (बुधवार, 29 जुलाई को) हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आज सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही, बिलसापुर, कांगड़ा और मंडी जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. प्रदेश में आसमान में बादल छाए रहेंगे. शिमला शहर और आस-पास के क्षेत्रों में एक-दो दौर हल्की बारिश होने की संभावना है.

Orange Yellow Alert For Heavy Rains in Himachal
जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

नाहन उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थान बंद

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), शिमला ने आज (बुधवार, 29 जुलाई) सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, आंधी-तूफान, बिजली गिरने, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं की संभावना व्यक्त की गई है. इन परिस्थितियों को देखते हुए उपमंडलाधिकारी (नागरिक) नाहन राजीव कुमार ने जनहित एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर नाहन उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, महाविद्यालय, आईटीआई और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि, पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी.

educational institutions in Nahan subdivision closed
नाहन उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थान बंद (ORDER)

3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव

IMD हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा है, "पूरे राज्य में 3 अगस्त तक मानसून के एक्टिव रहने की उम्मीद है. 1 अगस्त तक पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है, हालांकि 2 और 3 अगस्त को मानसून की एक्टिविटी मैदानी और मिड-हिल इलाकों में रहने की उम्मीद है. पूरे राज्य में मॉनसून एक्टिव रहेगा. 29 जुलाई के लिए सिरमौर जिले के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर में भारी बारिश के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है. 30 जुलाई को बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट लागू है. लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी जिलों के लिए भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है. 29 और 30 तारीख को मानसून के काफी एक्टिव रहने की संभावना है, जिसमें तेज़ बारिश की उम्मीद है."

सामान्य से 6 फीसदी कम बारिश

मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि, मानसून 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी एक्टिव रहेगा. हालांकि, सिर्फ़ एक या दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. खास तौर पर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला इलाकों में भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इसलिए, 31 जुलाई और 1 अगस्त के लिए भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. अभी अचानक बाढ़ की कोई चेतावनी नहीं है. पूरे सीजन में, हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 6 फीसदी कम बारिश हुई है, जो 'नॉर्मल' कैटेगरी में आती है."

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3 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार (28 जुलाई) शाम तक 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में मानसून की हवाएं एक्टिव रहीं, और राजधानी शिमला समेत ज़्यादातर जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है. चंबा जिले के जोत में 137.8 MM बारिश हुई, इसके बाद नैना देवी (118 MM), मुरारी देवी (83 MM), घमरूर और शिमला (हर एक में 59.2 MM), ब्राह्मणी (54.6 MM), जोगिंडेनगर (52 MM), मलरांव (47 MM), ओलिंडा (44 MM), हमीरपुर (43 MM) और नगरोटा सूरियां (42.2 MM) में बारिश हुई है.

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3 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

  • भारी बारिश की वजह से विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.
  • भारी बारिश के कारण राज्य के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.
  • फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के चलते गाड़ियां फिसलने की संभावना है.
  • भारी से बहुत भारी बारिश के चलते सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना.
  • भारी बारिश के कारण जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

जनता से प्रशासन की अपील

  • लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.
  • भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.
  • नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.

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