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हिमाचल में 2 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, आज इन जिलों में बरसेगा आसमानी कहर, फ्लैश फ्लड की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज (मंगलवार, 28 जुलाई को) हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज बिलासपुर और सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन दोनों जिलों एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही मंडी, शिमला और सोलन जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. प्रदेश में नदी-नाले उफान पर होने के कारण मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

शिमला: पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी मंगलवार 28 अगस्त को शिमला, सोलन, कुल्लू, ऊना, चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और एक-दो जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है. लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश के दो जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और तीन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

फ्लैश फ्लड की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ घंटों में शिमला, सिरमौर और सोलन के कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड आने की बहुत ज़्यादा संभावना है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. मंडी-कुल्लू, औट-लुहरी और भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर यात्रा करने वालों को मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही सफर करने की सलाह दी गई है.

2 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज (मंगलवार, 28 जुलाई को) प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के संभावना है. मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही बुधवार, 29 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 1 और 2 अगस्त को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. 2 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

2 अगस्तत क भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, सोलन जिले के कंडाघाट में 11 सेमी बारिश दर्झ की गई है. इसके साथ ही सोलन जिले के नालागढ़ में 5 सेमी, सिरमौर जिले के राजगढ़ में 4 सेमी, बिलासपुर के काहू में 4 सेमी, कुल्लू जिले के कोठी में 4 सेमी, सिरमौर के संगड़ाह में 4 सेमी, शिमला जिले के सराहन में 3 सेमी, मंडी जिले के जोगिंदरनगर में 3 सेमी, सिरमौर के जटन बैराज में 2 सेमी, शिमला में 2 सेमी, कुफरी में 1, कुफरी एडडब्ल्यूएस में 1 सेमी, शिमला एडडब्ल्यूएस में 1 सेमी, सिरमौर के धौलाकुआं एडडब्ल्यूएस में 1 सेमी, चंबा के सलूणी में 1 सेमी, सिरमौर जिले के पच्छाद में 1 सेमी और शिमला जिले के रामपुर बुशहर में 1 सेमी बारिश दर्ज की गई है.

हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज- येलो अलर्ट (@MeteorologicalCentreShimla)

बरसात में 16 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में इस बार ज्यादा बारिश नहीं हुई है, इसके कारण नुकसान कम हुआ है. बारिश ज्यादा होने पर नुकसान का आंकड़ा काफी बढ़ा होता, लेकिन सरकार आपदा को लेकर गभीर है. प्रदेश में बरसात में अब तक 19 बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं. इस दौरान 4 बादल फटने और 10 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ आई हैं. इस दौरान 16 लोगों की जान गई है, जबकि एक हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. बारिश के चलते सड़कों को भी नुकसान हुआ है. सोमवार (27 जुलाई) को 120 के करीब सड़कें बाधित रहीं. सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. हमें आपदा को लेकर तैयार रहना है. कांगड़ा, लाहौल, पांगी में दर्दनाक हादसे हुए हैं. पांगी में 13 लोगों की मौत एक साथ हुई है. हम लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं से राहत पहुंचाने का काम करेंगे. - पुष्पेंद्र राणा, स्पेशल सेक्रेट्री, रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

भारी बारिश के कारण बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.

भारी बारिश के चलते प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.

फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियां फिसलने की संभावना है.

भारी से बहुत भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना है.

भारी बारिश के चलते जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

जनता से प्रशासन की अपील

लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.

भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.

नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.

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