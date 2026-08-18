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हिमाचल के इन 10 जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, मानसून सीजन में 994 करोड़ का नुकसान

मौसम विभाग ने 24 घंटे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आज (मंगलवार, 18 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के चार जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं है.

शिमला: मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आसमान से कहर बरसने वाला है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान, प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है. चंबा जिले में बादल फटने से तबाही मची है. बादल फटने के कारण लोहे का पुल बह गया, जिसके चलते करीब 50 श्रद्धालु रास्ते में फंस गए. स्थानीय लोगों ने नाले पर लकड़ी की अस्थायी पुलियां तैयार कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया.

21 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज मंगलवार, 18 अगस्त और को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 19 से 21 अगस्त तक प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी औऱ सिरमौर जिले में एक-दो जगहों पर बारिश मुसीबत बनकर बरसने वाली है. इन चार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 21 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

21 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में मानसून का कहर!

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 जून को मानसून सीजन शुरू होने के बाद से प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें लैंडस्लाइड में 14 और अचानक आई बाढ़ में एक की मौत हुई है. मानसून सीजन में प्रदेश को अब तक 994 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण प्रदेश में 87 सड़कें बंद हैं. कुल्लू में सबसे ज़्यादा 33 सड़कें बंद हैं, इसके बाद मंडी में 27, शिमला में 9, कांगड़ा में 6, सिरमौर और ऊना में 4-4, और लाहौल और स्पीति जिले में एक सड़क बंद है.

21 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल गरजने के साथ बारिश हुई है और बिजली भी कड़की है. मंडी जिले के कटौला में 74.4 MM बारिश हुई है. वहीं, चंबा के जोत में 52.6 MM, धर्मशाला में 30.1 MM, सराहन में 20.2 MM और जोगिंदरनगर में 15 MM बारिश दर्ज की गई है.

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.

भारी बारिश की वजह से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.

फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियां फिसलने की संभावना है.

भारी से बहुत भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना.

भारी बारिश की वजह से जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

प्रशासन की अपील

लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.

भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.

नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें.

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