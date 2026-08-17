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सावधान! हिमाचल में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, 48 घंटे इन 10 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

हिमाचल के 10 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी. अगले 48 घंटे इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल.

HEAVY RAIN ALERT IN HIMACHAL
हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 8:17 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 8:46 AM IST

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शिमला: हिमाचल के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी सोमवार 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा, ऊना, सिरमौर और सोलन जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है. शिमला शहर और आसपास के इलाकों में पूर्ण रूप से बादल छाए रहने और एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है.

हिमाचल में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आज (सोमवार, 17 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के चार जिलों बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऊना और किन्नौर जिले में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं है.

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जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

वहीं, मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार, 18 अगस्त को प्रदेश के तीन जिले ऊना, चंबा और कांगड़ा में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारि किया गया है. मंगलवार को सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं है. मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है. शिमला शहर और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है.

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22 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

22 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज सोमवार, 17 अगस्त और मंगलवार 18 अगस्त को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 19 से 22 अगस्त तक प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. सोमवार को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में एक-दो जगहों पर बारिश मुसीबत बनकर बरसने वाली है. इन चार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 22 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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22 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में मानसून का कहर!

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण प्रदेश में 109 सड़कें बंद हैं. मंडी जिले में सबसे अधिक 43 सड़कें बंद हैं. वहीं, कुल्लू में 33, सिरमौर में 8, शिमला में 7, चंबा और कांगड़ा में छह-छह, ऊना में 4 और लाहौल-स्पीति में 2 सड़कें बंद हैं. मानसून सीजन 216 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं और 7 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हैं. इस मानसून सीजन में प्रदेश को करीब 873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 1-16 अगस्त के बीच 128.3 MM बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 156.5 MM होती है, जो 18 फीसदी कम है. वहीं, शनिवार शाम से कांगड़ा जिले के कुछ इलाकों में हल्की से भारी बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटों में धर्मशाला में 126.3 MM बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसके बाद पालमपुर में 55 MM और कांगड़ा में 34.6 MM बारिश हुई है.

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Last Updated : August 17, 2026 at 8:46 AM IST

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