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हिमाचल के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने हिमाचल के तीन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. अगले 48 घंटे इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल.

HEAVY RAIN ALERT IN HIMACHAL
हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 8:56 AM IST

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Updated : August 16, 2026 at 1:45 PM IST

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शिमला: हिमाचल के विभिन्न जिलों में मानसून कहर बनकर बरस रहा है. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार,आज यानी रविवार 16 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिले में भारी बारिश की संभावना है.

हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (रविवार, 16 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. चंबा, हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और शिमला जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. प्रदेश के शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. अगले 48 घंटे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है. शिमला शहर और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है.

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जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

17-18 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज (रविवार, 16 अगस्त को) प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. सोमवार, 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में एक-दो जगहों पर बारिश मुसीबत बनकर बरसने वाली है. इन पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा उना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन और लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं. मंगलवार, 18 अगस्त को ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी इन पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि, बिलासपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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21 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

21 अगस्तक भारी बारिश से राहत नहीं

वहीं, 19 से 21 अगस्त तक प्रदेश में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट किया गया है. 21 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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21 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, कांगड़ा जिले के गुलेर में सबसे अधिक 13 सेमी बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा कांगड़ा एयरों में और हमीरपुर का नादौन में 10 सेमी, मंडी के स्लैपर में 7 सेमी, भराड़ी में 6 सेमी, नांगल बांध में 5 सेमी, हमीरपुर औस में 5 सेमी, नगरोटा सूरियां में 5 सेमी, नेरी औस में 5 सेमी, धर्मशाला में 4 सेमी, जोगिंदरनगर में 4 सेमी, मंडी में 4 ेसमी, गोहर में 4 सेमी, ऊना में 3 सेमी, मुरारी देवी में 3 सेमी, कोठी में 3 सेमी, पंडोह में 3 सेमी और शिमला में 3 सेमी बारिश दर्ज की गई है.

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Last Updated : August 16, 2026 at 1:45 PM IST

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