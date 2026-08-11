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सावधान! आज हिमाचल के इन 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण सोमवार शाम तक प्रदेश में 106 सड़कें बाधित रहीं. सबसे अधिक 40 सड़कें कुल्लू में बंद हैं. वहीं, मंडी में 38, शिमला में 9, सिरमौर में 6, कांगड़ा में 5 और चंबा और ऊना जिले में 4-4 सड़कें बंद हैं. भारी बारिश की वजह से 16 वाटर सप्लाई स्कीम और 66 ट्रांसफार्मर ठप रहे. इस मानसून सीजन में प्रदेश को करीब 886 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

शिमला: हिमाचल में मानसून सीजन में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी मंगलवार 11 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और चंबा जिले में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है. ऊना, हमीरपुर, शिमला और बिलासपुर जिले में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो दौर तेज बारिश होने के आसार हैं. इसके अलावा प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. अगले 24 घंटे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (सोमवार, 10 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

16 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज (मंगलवार, 11 अगस्त को) प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 12 से 16 अगस्त तक प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 16 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

16 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार शाम से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है. कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 63.1 MM बारिश हुई है. इसके अलावा सोलन के अर्की में 55 MM, पांवटा साहिब में 43.8 MM, शिमला में 41.7 MM, जुब्बड़हट्टी में 37.6 MM, जोगिंदरनगर में 37 MM, घाघस में 33 MM, सराहन में 29.5 MM, कटौला में 25.4 MM और स्लापर में 24.1 MM बारिश हुई है.

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

भारी बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.

भारी बारिश की वजह से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.

फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियां फिसलने की संभावना है.

भारी से बहुत भारी बारिश की वजह से सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना.

भारी बारिश के चलते जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

जनता से प्रशासन की अपील

लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.

भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.

नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें.

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