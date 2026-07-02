छत्तीसगढ़ में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट, 24 से 48 घंटे के बीच भारी बारिश की संभावना
छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा के रास्ते 22 जून को हो चुकी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 2, 2026 at 5:11 PM IST
रायपुर: मौसम विभाग किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर भारी भारिश की संभावना बन रही है. कई जिलों में भारी बारिश होगी. धान की रोपनी के लिए परेशान हो रहे किसानों को इस बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.
दरअसल, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा के रास्ते 22 जून को हो चुकी है. जिसके बाद 23 जून को रायपुर मानसून पहुंचा. 25 जून को पूरे प्रदेश में मानसून पहुंच चुका था, लेकिन सक्रिय नहीं हो पाया. लेकिन अब मौसम विभाग ने भारी बारिश होने को लेकर 24 से 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट आरेंज और येलो अलर्ट है. जिसमें प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित गरियाबंद दंतेवाड़ा बीजापुर जैसे जिले शामिल हैं.
इन जिलों के लिए जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट (24 घंटों के लिए)
- गरियाबंद
- धमतरी
- नारायणपुर
- कोंडागांव
- दंतेवाड़ा
- बीजापुर
- कांकेर
24 घंटे के लिए येलो अलर्ट
- रायपुर
- महासमुंद
- दुर्ग
- बालोद
- राजनादगांव
- मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी
- बस्तर
- सुकमा
48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट
- दंतेवाड़ा
- नारायणपुर
- बीजापुर
48 घंटे के लिए येलो अलर्ट
- गरियाबंद
- धमतरी
- राजनादगांव
- मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी
- दुर्ग
- बालोद
- बस्तर
- कोंडागांव
- सुकमा
- कांकेर
बुधवार को प्रदेश के शहरों में अधिकतम तापमान
- रायपुर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री दर्ज किया गया था
- माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री दर्ज किया गया था
- बिलासपुर का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री दर्ज किया गया था
- पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री दर्ज किया गया था
- अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री दर्ज किया गया था
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री दर्ज किया गया था
- दुर्ग का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री दर्ज किया गया था
- राजनादगांव का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया था
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