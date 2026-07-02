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छत्तीसगढ़ में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट, 24 से 48 घंटे के बीच भारी बारिश की संभावना

रायपुर: मौसम विभाग किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर भारी भारिश की संभावना बन रही है. कई जिलों में भारी बारिश होगी. धान की रोपनी के लिए परेशान हो रहे किसानों को इस बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा के रास्ते 22 जून को हो चुकी है. जिसके बाद 23 जून को रायपुर मानसून पहुंचा. 25 जून को पूरे प्रदेश में मानसून पहुंच चुका था, लेकिन सक्रिय नहीं हो पाया. लेकिन अब मौसम विभाग ने भारी बारिश होने को लेकर 24 से 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट आरेंज और येलो अलर्ट है. जिसमें प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित गरियाबंद दंतेवाड़ा बीजापुर जैसे जिले शामिल हैं.