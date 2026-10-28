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झारखंड में चक्रवात 'अर्नब' का दिखने लगा असर, कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

झारखंड का मौसम ( Etv Bharat )

रांची/पलामू: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के प्रभाव से झारखंड में अगले तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 से 30 अक्टूबर के बीच राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं. 29 अक्टूबर को मौसम का असर अधिक व्यापक रहने का अनुमान है. खासकर राज्य के उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्रों के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

28 अक्टूबर को इन इलाकों में विशेष सतर्कता जरूरी