झारखंड में चक्रवात 'अर्नब' का दिखने लगा असर, कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
चक्रवात 'अर्नब' का असर दिखने लगा है. रांची में बारिश शुरू हो गई है, पलामू में सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
Published : October 28, 2026 at 3:38 PM IST
रांची/पलामू: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के प्रभाव से झारखंड में अगले तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 से 30 अक्टूबर के बीच राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं. 29 अक्टूबर को मौसम का असर अधिक व्यापक रहने का अनुमान है. खासकर राज्य के उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्रों के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है.
28 अक्टूबर को इन इलाकों में विशेष सतर्कता जरूरी
28 अक्टूबर को झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान है. राज्य के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में मौसम की गतिविधियां अधिक प्रभावी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, उत्तर-पूर्वी झारखंड और आसपास के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हवा की गति 30 से 40 KM प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है.
https://t.co/3OMgoynb0L— Mausam Kendra, Ranchi (@mc_ranchi) October 28, 2026
कहीं भारी बारिश तो गरज-चमक और वज्रपात की संभावना
इसका सीधा असर रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में दिखने लगा है. इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका जताई गई है. गरज-चमक और वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
29 अक्टूबर को 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
गुरुवार, 29 अक्टूबर को झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश का प्रभाव बढ़ सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान में राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है. इसके साथ ही तेज हवाएं चलने और वज्रपात की घटनाएं होने की भी संभावना है. ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं.
तेज हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं टूटने का खतरा
इन जिलों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा होने और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. तेज हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं टूटने या अस्थाई संरचनाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा भी हो सकता है. इस दिन उत्तर-पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.
इन जिलों में बारिश की संभावना
उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. हालांकि 30 अक्टूबर से मौसम के मिजाज में नरमी देखनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा, 29 अक्टूबर तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
संभावित बदलाव को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत
मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों में काम करने से बचना है. बिजली चमकने पर पेड़ों के नीचे खड़े होने के बजाय किसी सुरक्षित पक्के भवन में शरण लेना है. तेज हवा चलने के दौरान कमजोर छतों, अस्थायी निर्माणों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा. भारी बारिश की स्थिति में जलभराव वाले रास्तों पर जाने से बचे. किसानों को भी मौसम की स्थिति के अनुसार, कृषि गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए.
पलामू में हाई अलर्ट जारी
पलामू में चक्रवात तूफान 'अर्णव' को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है. पलामू में 29 अक्टूबर को सभी प्रकार के स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. हाल के दिनों के घटनाओं को देखते हुए पलामू के नदी और जलाशय में निगरानी को बढ़ाया गया है.
सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश
दरअसल, 'अर्णव' चक्रवात को लेकर पलामू के इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, सभी प्रकार को स्कूलों को बंद रखने को कहा है. इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि पलामू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इस दौरान भारी बारिश वज्रपात की आशंका है.
जलाशयों के तटवर्ती क्षेत्र में निगरानी
वहीं पलामू एसपी कपिल चौधरी ने संबंध में सभी थाना प्रभारी को एक निर्देश जारी किया है और जलाशयों के तटवर्ती क्षेत्र में निगरानी करने को कहा है. पलामू पुलिस ने आम लोगों से सावधान रहने की अपील किया है. पुलिस ने छोटे बच्चों को नदी या तालाब के किनारे नही ले जाने का आग्रह किया है.
बारिश के दौरान जलस्तर बढ़ने की संभावना
एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि सभी थाना प्रभारी को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है और हाई अलर्ट जारी किया है. सभी थाना प्रभारी अपने-अपने इलाके में नजर रखेंगे. एसपी ने बताया कि बारिश के दौरान जलस्तर बढ़ सकता है. पलामू पुलिस आम लोगों से सावधान रहने की अपील कर रही है और छोटे बच्चों को जलाशयों के किनारे नहीं ले जाने का आग्रह कर रही है.
इधर, पलामू में बुधवार को दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है और हल्की बारिश हो रही है. तूफान 'अर्णव' का असर नजर आ रहा है. गुरुवार के लिए पलामू में ऑरेंज अलर्ट है. आशंका है कि इलाके में भारी बारिश और तेज हवा चलेगी.
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