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हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में 12 जुलाई तक भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Himachal Monsoon Heavy Rain Alert
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 8:00 AM IST

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शिमला: हिमाचल में मानसून के दस्तक के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है. प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश, लैंडस्लाइड और जगह-जगह सड़क मार्ग बाधित होने से लोगों की पेरशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. इसी बीच मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है.

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, आज (मंगलवार, 7 जुलाई) कांगड़ा, मंडी, सोलन और शिमला जिले में एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग ने इन चारों जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, बिलासपुर और सिरमौर जिले में एक-दो जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है. ऐसे में मौसम विभाग ने इन दोनों जिले बिलासपुर और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं है.

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, आज (मंगलवार, 7 जुलाई को) भी मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और और एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

Himachal Monsoon Heavy Rain Alert
हिमाचल में ऑरेंज और येलो अलर्ट (@MeteorologicalCentreShimla)

12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 12 जुलाई तक प्रदेश में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. आज और कल (मंगलवार, 7 जुलाई और बुधवार 8 जुलाई को) अधिकांश स्थानों पर हल्की की से मध्यम और एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. 9 और 10 जुलाई को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. 11 और 12 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं.12 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंट की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंट की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 10.01 डिग्री

रविवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा बिलासपुर में 36.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, और उसके बाद अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है.

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