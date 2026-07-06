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हिमाचल में आज भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में 11 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

Himachal Monsoon Heavy Rain Alert
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 8:18 AM IST

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Updated : July 6, 2026 at 8:50 AM IST

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शिमला: हिमाचल में मानसून के दस्तक के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और जगह-जगह सड़क मार्ग बंद होने से लोगों की पेरशानी बढ़ गई है. इसी बीच मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि एक-दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है.

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, आज (सोमवार, 6 जुलाई) ऊना, कांगड़ा और सिरमौर जिले में एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, चंबा, मंडी और शिमला जिले में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं. ऐसे में चंबा, मंडी और शिमला जिले में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं है.

11 तक भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार, 6 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रदेश में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. आज (सोमवार, 6 जुलाई) एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं. 7 जुलाई को एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. 8 जुलाई को एक-दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. 9 जुलाई को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है. 9, 10 और 11 जुलाई को भी एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. 11 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंट की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंट की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

Himachal Monsoon Heavy Rain Alert
हिमाचल में ऑरेंज और येलो अलर्ट (@MeteorologicalCentreShimla)

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, आज मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और और एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है. मंगलवार, 7 जुलाई को भी मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और और एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

Himachal Monsoon Heavy Rain Alert
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 10.01 डिग्री

रविवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 10.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा ऊना में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बडा बदलाव नहीं होने वाला है. अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, और उसके बाद अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है.

जनता से अपील

  • यातायात नियमों का पालन करें. सावधानी से वाहन चलाएं.
  • कमजोर क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां हमेशा जलभराव की समस्या होती है
  • भारी बारिश के दौरान नदी-नालों में तैरने के लिए न उतरें. भारी बारिश के मौसम में नौका विहार भी करने से बचें.
  • भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से जाने से बचें.

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Last Updated : July 6, 2026 at 8:50 AM IST

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