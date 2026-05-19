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सावधान!यूपी में बरस रहा आग का गोला, 39 जिलों में लू चलने को लेकर ऑरेंज और यलो अलर्ट, बांदा में पारा 47 डिग्री के पार

यूपी में आसमान से बरस रही आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. पूरा प्रदेश भट्टी की तरह तप रहा है. अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गए हैं. खास तौर से साउथ यूपी में तो आसमान से आग बरस रही है. बांदा सोमवार को भी देश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा. बांदा के अलावा प्रयागराज में भी अधिकतम तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है. मौसम विभाग ने मंगलवार यानि आज भी भी उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है.



22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

यूपी के 22 जिलों में मौसम विभाग ने लू की लहर चलने को लेकर चेतावानी जारी की है. ये जिले हैं... बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और आस पास के क्षेत्र. 17 जिलों में यलो अलर्ट

यूपी के 17 जिलों में मौसम विभाग ने लू को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. ये जिले हैं... सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र. मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credit; ETV Bharat) इन जिलों में रात में तापमान रहेंगे अधिक प्रदेश के 13 जिलों में मौसम विभाग ने रात में तापमान सामान्य से अधिक रहने को लेकर अलर्ट जारी किया है. यह जिले हैं... शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और आस पास के क्षेत्र.



अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले

बांदा 47.6, प्रयागराज 46.8, वाराणसी 45, सुल्तानपुर 43, अमेठी 44.7, गाजीपुर 44,, झांसी 45.7, उरई 44.6, हमीरपुर 45. 6, आगरा 44.5, बुलंदशहर 45, लखनऊ 43.2