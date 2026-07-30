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सावधान! हिमाचल में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, इन सात जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 30 और 31 जुलाई को हिमाचल कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Heavy Rains in Himachal
हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 9:50 AM IST

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शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल में इस साल कमजोर मानसून के बावजूद प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बहुत भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी गुरुवार 30 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिले में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के तीन जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और चार जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (गुरुवार, 30 जुलाई को) हिमाचल प्रदेश के सात जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, किन्नौर जिले में एक-दो जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही लाहौल स्पीति में भी कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने का अनुमान है.

Heavy Rains in Himachal
जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 48 घंटों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. अगले 48 घंटे तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है. वहीं, 1 अगस्त से 4 अगस्त तक प्रदेश के एक-दो जगों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 30 जुलाई से 3 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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4 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, कांगड़ा जिले के पालमपुर में 13 सेमी, मंडी जिले के जोगिंदरनगर में 11 सेमी, धर्मशाला एडब्ल्यूएस में 8 सेमी, पालमपुर में 6 सेमी, रामपुर बुशहर में 5 सेमी, गुलार में 4 सेमी, जोत में 4 सेमी, चुआरी में 4 सेमी, सराहन में 3 सेमी, मनाली में 3 सेमी, कटौला में 2 सेमी, नगरोटा सूरियां में 2 सेमी, भुंतर एयरो में 2 सेमी और धर्मशाला में 2 सेमी बारिश दर्ज की गई है.

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3 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

  • भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.
  • भारी बारिश की वजह से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.
  • फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियां फिसलने की संभावना है.
  • भारी से बहुत भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना.
  • भारी बारिश की वडजह से जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

जनता से प्रशासन की अपील

  • लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.
  • भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.
  • नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.

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