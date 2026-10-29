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साइक्लोन अर्नब को लेकर झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश

मौसम ( Etv Bharat )

रांची: चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है. आज 29 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है. मौसम विभाग ने 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की घटनाओं की भी आशंका है.

जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों में लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.