साइक्लोन अर्नब को लेकर झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश
साइक्लोन अर्नब के प्रभाव को देखते हुए झारखंड में आज अलर्ट जारी किया गया है. आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है.
Published : October 29, 2026 at 7:39 AM IST
रांची: चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है. आज 29 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है. मौसम विभाग ने 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की घटनाओं की भी आशंका है.
जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों में लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.
लोगों से सावधानी बरतने की अपील
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तूफान के असर से इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है. साथ ही सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है. लोगों से पेड़ों से दूर रहने की अपील की गई है. क्योंकि तेज हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं टूटने या अस्थायी संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने का खतरा हो सकता है.
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक, इस दिन उत्तर-पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है. हालांकि 30 अक्टूबर से मौसम के मिजाज में नरमी आने लगेगी। इसलिए 29 अक्टूबर तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
स्कूलें बंद रखने का आदेश
चक्रवाती तूफान अर्णब के प्रभाव को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. पलामू में 29 अक्टूबर को सभी तरह के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. हाल के दिनों की घटनाओं को देखते हुए पलामू की नदी और जलाशयों में निगरानी बढ़ा दी गयी है.
डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी प्रकार के स्कूलों को बंद रखने को कहा है. इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि पलामू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इस दौरान भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है. जबकि रांची और पूर्वी सिंहभूम में 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रखने का आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था.
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