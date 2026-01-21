ETV Bharat / state

जैसलमेर से जयपुर तक 'ओरण बचाओ पदयात्रा' शुरू, 21 फरवरी से विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना

ओरण बचाओ पदयात्रा शुरू ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: रेगिस्तान की धरती पर पारंपरिक जल-संरक्षण और चारागाह व्यवस्था के प्रतीक ओरण को बचाने के लिए बुधवार को श्री तनोट माता मंदिर से 'ओरण बचाओ पदयात्रा' शुरू हुई. इस अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान कर ओरण संरक्षण का संकल्प लिया गया. पदयात्रा के दौरान पोकरण, फलोदी, जोधपुर, नागौर, अजमेर सहित विभिन्न जिलों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी. यह पदयात्रा एक माह तक चलकर 21 फरवरी को जयपुर विधानसभा भवन पहुंचेगी, जहां इसे अनिश्चितकालीन धरने में परिवर्तित किया जाएगा. कार्रवाई नहीं, तो अनिश्चितकालीन धरना': इस मौके पर पर्यावरण प्रेमी सुमेरसिंह ने कहा, 'ये हमारी पीढ़ियों की ओरण है. इन्हें हम व्यर्थ कम्पनियों के हाथों नहीं जाने देंगे. ये हमारे देवी-देवताओं की ओरण है और जब तक हम जिंदा हैं, इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत रहेंगे. क्योंकि ये हमारी आस्था की प्रतीक हैं.' उन्होंने कहा कि ओरणों का नष्ट होना केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भी विनाश है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की, तो 21 फरवरी से जयपुर विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा. इसमें प्रदेशभर से ओरण से जुड़े ग्रामीण, साधु-संत, पशुपालक और पर्यावरण प्रेमी जुटेंगे. पढ़ें: जैसलमेर : ओरण और गोचर बचाने को कलेक्ट्रेट पर उमड़े लोग, जानिए पूरा मामला