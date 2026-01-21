ETV Bharat / state

जैसलमेर से जयपुर तक 'ओरण बचाओ पदयात्रा' शुरू, 21 फरवरी से विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना

आयोजकों ने बताया कि ओरण केवल चराई की जमीन नहीं, बल्कि ये जल संरक्षण, जैव विविधता और पशुपालन के लिए जीवनरेखा भी है.

Oran Bachao Padyatra
ओरण बचाओ पदयात्रा शुरू (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: रेगिस्तान की धरती पर पारंपरिक जल-संरक्षण और चारागाह व्यवस्था के प्रतीक ओरण को बचाने के लिए बुधवार को श्री तनोट माता मंदिर से 'ओरण बचाओ पदयात्रा' शुरू हुई. इस अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान कर ओरण संरक्षण का संकल्प लिया गया. पदयात्रा के दौरान पोकरण, फलोदी, जोधपुर, नागौर, अजमेर सहित विभिन्न जिलों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी. यह पदयात्रा एक माह तक चलकर 21 फरवरी को जयपुर विधानसभा भवन पहुंचेगी, जहां इसे अनिश्चितकालीन धरने में परिवर्तित किया जाएगा.

कार्रवाई नहीं, तो अनिश्चितकालीन धरना': इस मौके पर पर्यावरण प्रेमी सुमेरसिंह ने कहा, 'ये हमारी पीढ़ियों की ओरण है. इन्हें हम व्यर्थ कम्पनियों के हाथों नहीं जाने देंगे. ये हमारे देवी-देवताओं की ओरण है और जब तक हम जिंदा हैं, इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत रहेंगे. क्योंकि ये हमारी आस्था की प्रतीक हैं.' उन्होंने कहा कि ओरणों का नष्ट होना केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का भी विनाश है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की, तो 21 फरवरी से जयपुर विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा. इसमें प्रदेशभर से ओरण से जुड़े ग्रामीण, साधु-संत, पशुपालक और पर्यावरण प्रेमी जुटेंगे.

पढ़ें: जैसलमेर : ओरण और गोचर बचाने को कलेक्ट्रेट पर उमड़े लोग, जानिए पूरा मामला

'ओरण केवल चराई की जमीन नहीं': सुमेर सिंह ने बताया कि ओरण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों, विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर अंचल में पाए जाने वाले पारंपरिक सामुदायिक चारागाह और संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं. ये क्षेत्र सदियों से स्थानीय समाज द्वारा देवस्थानों और लोक आस्था से जुड़े हुए हैं. इसलिए इन्हें 'देव ओरण' भी कहा जाता है. ओरण केवल चराई की जमीन नहीं हैं, बल्कि रेगिस्तान के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ माने जाते हैं. ओरण क्षेत्र वर्षा जल को रोकने और भूजल रिचार्ज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे आसपास के गांवों की जल उपलब्धता बनी रहती है.

पढ़ें: जैसलमेर में ओरण और गोचर भूमि बचाने को पांच किमी पैदल मार्च, जानिए मांग...

उन्होंने कहा कि जैव विविधता की दृष्टि से भी ओरण बेहद अहम हैं, क्योंकि ये स्थानीय वन्यजीवों, पक्षियों और दुर्लभ वनस्पतियों का प्राकृतिक आश्रय स्थल हैं. परंपरागत रूप से इन क्षेत्रों में कटाई, निर्माण और निजी उपयोग पर सामाजिक प्रतिबंध रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में कानूनी दर्जे की कमी, अतिक्रमण और विकास परियोजनाओं के कारण ओरण लगातार सिमटते जा रहे हैं. यही वजह है कि आज ओरण संरक्षण को लेकर जनआंदोलन खड़ा हो गया है, जिसे रेगिस्तान के भविष्य से जुड़ा अहम सवाल माना जा रहा है.

TAGGED:

ओरण बचाओ पदयात्रा शुरू
ORAN BACHAO PADYATRA TO JAIPUR
INDEFINITE PROTEST FROM FEB 21ST
IMPORTANCE OF ORAN
ORAN BACHAO PADYATRA BEGINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.