स्कूलों में अब ओरल रीडिंग फ्लुएंसी से होगा छात्रों का असेसमेंट, Digital App के जरिए होगा टेस्ट

सरकारी स्कूलों में छात्रों का असेसमेंट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ORF) से छात्रों का असेसमेंट होगा. कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के असेसमेंट के लिए ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ORF) आधारित नई व्यवस्था शुरू की जा रही है. इससे छात्रों की रीडिंग स्किल की पहचान रियल टाइम में हो सकेगी और उसी आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे. ORF - ओरल रीडिंग फ्लुएंसी : शिक्षा विभाग के हालिया विश्लेषण में पाया गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कई छात्र कक्षा में आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी रीडिंग स्किल क्लास लेवल से कम रहती है. इस कारण उच्च कक्षाओं में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को समझने में उन्हें कठिनाई आती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी Foundational Literacy and Numeracy पर जोर दिया गया है. ऐसे में राजस्थान में अब ORF टेस्ट ये पता लगाएगा कि छात्र किस स्तर पर अटका है और उसे क्या सहायता चाहिए. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का मतलब है, छात्र कितनी सहजता से पढ़ सकता है, प्रति मिनट कितने शब्द पढ़ता है, कितनी गलतियां करता है और पढ़ी हुई बात को कितना समझता है. ये सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि रीडिंग स्किल की क्षमता का असेसमेंट है. पढ़ें : सप्ताह में एक दिन स्कूलों में पारंपरिक वस्त्र पहनकर आएंगे विद्यार्थी और शिक्षक : मदन दिलावर