स्कूलों में अब ओरल रीडिंग फ्लुएंसी से होगा छात्रों का असेसमेंट, Digital App के जरिए होगा टेस्ट
शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूलों में छात्रों की सीखने की क्षमता को डिजिटल ऐप से मापने की तैयारी कर चुका है.
Published : November 30, 2025 at 8:08 PM IST
जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ORF) से छात्रों का असेसमेंट होगा. कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के असेसमेंट के लिए ओरल रीडिंग फ्लुएंसी (ORF) आधारित नई व्यवस्था शुरू की जा रही है. इससे छात्रों की रीडिंग स्किल की पहचान रियल टाइम में हो सकेगी और उसी आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे.
ORF - ओरल रीडिंग फ्लुएंसी : शिक्षा विभाग के हालिया विश्लेषण में पाया गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कई छात्र कक्षा में आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी रीडिंग स्किल क्लास लेवल से कम रहती है. इस कारण उच्च कक्षाओं में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को समझने में उन्हें कठिनाई आती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी Foundational Literacy and Numeracy पर जोर दिया गया है. ऐसे में राजस्थान में अब ORF टेस्ट ये पता लगाएगा कि छात्र किस स्तर पर अटका है और उसे क्या सहायता चाहिए. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का मतलब है, छात्र कितनी सहजता से पढ़ सकता है, प्रति मिनट कितने शब्द पढ़ता है, कितनी गलतियां करता है और पढ़ी हुई बात को कितना समझता है. ये सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि रीडिंग स्किल की क्षमता का असेसमेंट है.
जनवरी में होगा ORF परीक्षण : उन्होंने बताया कि जनवरी से ये प्रक्रिया पूरे राज्य में शुरू होने जा रही है. डिजिटल ऐप के जरिए टेस्ट होगा. कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों के लिए शिक्षकों को एक ऐप दिया जाएगा, जिसमें कक्षा-वार हिंदी-इंग्लिश में रीडिंग मैटेरियल पहले से अपलोड होगी. शिक्षक बच्चे को मोबाइल/टैब पर दिए गए मेटेरियल पढ़ने को कहेंगे. इसके बाद ये डिजिटल ऐप छात्र की रीडिंग को रिकॉर्ड करेगा और खुद एनालाइज करेगा. इसमें स्पीड (प्रति मिनट पढ़े गए शब्द) एक्यूरेसी (कितनी गलतियां), कंप्रीहेंशन (पढ़े हुए पेराग्राफ में से छोटे प्रश्नों के उत्तर) तीन तरह के मापदंड होंगे.
छात्रों के लिए होगा कारगर साबित : कक्षा 1 से 3 तक रीडिंग स्किल डेवलप होने का समय होता है. ORF से जल्द पता चल जाएगा कि छात्र अक्षरों, शब्दों या वाक्यों में किस स्तर पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है. ORF रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक कमजोर छात्रों के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए उन्हें आगे बढ़ा सकता है. इसी तरह औसत छात्रों को नियमित गाइडेंस और तेज़ सीखने वालों को एडवांस लर्निंग दे पाएंगे.
एक बार रीडिंग स्किल मजबूत होने पर गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ना भी आसान हो जाएगा. वहीं, ऐप आधारित टेस्ट से बच्चों में सीखने की उत्सुकता (Curiosity) भी बढ़ेगी. ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आधारित आकलन राजस्थान के छात्रों की बुनियादी पढ़ने-समझने की क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. डिजिटल ऐप के जरिए किया जाने वाला ये टेस्ट छात्रों की सीखने की कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रभावी तरीका साबित होगा.