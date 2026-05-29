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रांची में ओरल कैंसर जागरूकता अभियान, 80% मामलों में तंबाकू जिम्मेदार

रांची: राज्यभर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 से 31 मई तक तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है. इसी क्रम में रांची प्रेस क्लब में रांची प्रेस क्लब (आरपीसी) और रांची कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (टाटा ट्रस्ट) के संयुक्त तत्वावधान में ओरल कैंसर जागरूकता संवाद तथा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराई.

80% ओरल कैंसर की वजह तंबाकू

रांची कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के ओरल कैंसर सर्जन एवं कंसल्टेंट सर्जन ऑन्कोलॉजी (हेड एंड नेक) डॉ. सचेंदर पाल सिंह ने कहा कि भारत में ओरल कैंसर के सबसे ज्यादा मामलों की जिम्मेदार तंबाकू है. उन्होंने बताया कि करीब 80 प्रतिशत मुख कैंसर तंबाकू के सेवन से होते हैं. डॉ. सचेंदर पाल सिंह ने जोर देकर कहा, “तंबाकू की कोई भी मात्रा और कोई भी रूप सुरक्षित नहीं है. खैनी, गुटखा, जर्दा या कोई भी चबाने वाला तंबाकू उत्पाद मुख कैंसर को निमंत्रण देता है.”

डॉ. सचेंदर पाल सिंह (ETV Bharat)

'आज और अभी छोड़ें तंबाकू'

डॉक्टर ने लोगों से अपील की कि तंबाकू छोड़ने के लिए भविष्य की किसी तारीख का इंतजार न करें. उन्होंने कहा, “तंबाकू छोड़ने का सबसे अच्छा समय वर्षों पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है.” उन्होंने बताया कि तंबाकू और शराब का संयुक्त सेवन ओरल, गले और भोजन नली के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ा देता है. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार तंबाकू सेवन करने वालों में कैंसर का जोखिम सामान्य व्यक्ति की तुलना में 15 से 30 गुना तक अधिक होता है.

किशोर और युवा पीढ़ी पर सबसे बड़ा खतरा

डॉ. सचेंदर पाल सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि तंबाकू की लत अब किशोरों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही है. रांची में स्कूली विद्यार्थियों पर किए गए एक सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 8 प्रतिशत छात्रों ने किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल किया था. इनमें ज्यादातर की शुरुआत 10 से 15 वर्ष की आयु के बीच हुई थी.

शुरुआती पहचान से बढ़ जाती है जीत की संभावना