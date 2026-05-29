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रांची में ओरल कैंसर जागरूकता अभियान, 80% मामलों में तंबाकू जिम्मेदार

रांची में ओरल कैंसर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. डॉक्टर सचेंदर पाल सिंह ने इस पर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी.

Oral Cancer Awareness Campaign
डॉ. सचेंदर पाल सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 29, 2026 at 8:31 PM IST

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रांची: राज्यभर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 से 31 मई तक तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है. इसी क्रम में रांची प्रेस क्लब में रांची प्रेस क्लब (आरपीसी) और रांची कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (टाटा ट्रस्ट) के संयुक्त तत्वावधान में ओरल कैंसर जागरूकता संवाद तथा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराई.

80% ओरल कैंसर की वजह तंबाकू

रांची कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के ओरल कैंसर सर्जन एवं कंसल्टेंट सर्जन ऑन्कोलॉजी (हेड एंड नेक) डॉ. सचेंदर पाल सिंह ने कहा कि भारत में ओरल कैंसर के सबसे ज्यादा मामलों की जिम्मेदार तंबाकू है. उन्होंने बताया कि करीब 80 प्रतिशत मुख कैंसर तंबाकू के सेवन से होते हैं. डॉ. सचेंदर पाल सिंह ने जोर देकर कहा, “तंबाकू की कोई भी मात्रा और कोई भी रूप सुरक्षित नहीं है. खैनी, गुटखा, जर्दा या कोई भी चबाने वाला तंबाकू उत्पाद मुख कैंसर को निमंत्रण देता है.”

डॉ. सचेंदर पाल सिंह (ETV Bharat)

'आज और अभी छोड़ें तंबाकू'

डॉक्टर ने लोगों से अपील की कि तंबाकू छोड़ने के लिए भविष्य की किसी तारीख का इंतजार न करें. उन्होंने कहा, “तंबाकू छोड़ने का सबसे अच्छा समय वर्षों पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है.” उन्होंने बताया कि तंबाकू और शराब का संयुक्त सेवन ओरल, गले और भोजन नली के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ा देता है. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार तंबाकू सेवन करने वालों में कैंसर का जोखिम सामान्य व्यक्ति की तुलना में 15 से 30 गुना तक अधिक होता है.

किशोर और युवा पीढ़ी पर सबसे बड़ा खतरा

डॉ. सचेंदर पाल सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि तंबाकू की लत अब किशोरों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही है. रांची में स्कूली विद्यार्थियों पर किए गए एक सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 8 प्रतिशत छात्रों ने किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल किया था. इनमें ज्यादातर की शुरुआत 10 से 15 वर्ष की आयु के बीच हुई थी.

शुरुआती पहचान से बढ़ जाती है जीत की संभावना

डॉ. सचेंदर पाल सिंह ने कहा कि अगर ओरल कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान हो जाए तो इलाज अपेक्षाकृत आसान, कम खर्चीला और अधिक सफल होता है. दुर्भाग्य से जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश मरीज एडवांस स्टेज में अस्पताल पहुंचते हैं, जहां जटिल सर्जरी और पुनर्निर्माण की जरूरत पड़ती है.

मुंह के कैंसर के लक्षण

  • मुंह का छाला जो दो सप्ताह से ज्यादा ठीक न हो
  • मुंह में सफेद या लाल धब्बे
  • मुंह कम खुलना
  • निगलने में दिक्कत
  • आवाज में बदलाव
  • गर्दन में गांठ

इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

तंबाकू छोड़ने के फायदे

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू छोड़ने के मात्र 20 मिनट बाद शरीर में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं. समय के साथ हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और कैंसर का खतरा लगातार कम होता जाता है.

कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम का विषय प्रवेश प्रेस क्लब अध्यक्ष शंभु नाथ चौधरी ने कराया, जबकि संचालन कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला ने किया. इस मौके पर आरपीसी के संयुक्त सचिव चंदन, कोषाध्यक्ष कुबेर सिंह, कार्यकारिणी सदस्य अशोक गोप, चंदन वर्मा, अमित सिंह, विजय गोप, संजय सुमन, राजन बॉबी सहित वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद झा, कुंदन कृतज्ञ, भारत भूषण प्रसाद, वेद प्रकाश, करबी दत्ता, पंकज कुमार साव, मृदुला और बड़ी संख्या में पत्रकार व उनके परिजन उपस्थित रहे.

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