ETV Bharat / state

BHU में डॉक्टरों का चमत्कार! मरीज के निचले जबड़े का ट्यूमर निकाला, पैर की हड्डी से दी नई जिंदगी

ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी टीम ने 8 घंटे के ऑपरेशन में पैर की हड्डी से तैयार किया मरीज का जबड़ा

Photo Credit; ETV Bharat
पैर की हड्डी से तैयार किया मरीज का जबड़ा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान अंतर्गत दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय की ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इकाई में एक ऐतिहासिक चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है. यहां डॉक्टरों ने एक 35 वर्षीय युवक के निचले जबड़े के ट्यूमर का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया. उसके बाद मरीज के पैर की फाइबुला हड्डी का उपयोग करके उसका नया जबड़ा तैयार कर दिया. यह जटिल सर्जरी अपने आप में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो आने वाले समय में मरीजों के जीवन रक्षक और बेहतर इलाज में एक बड़ा रोल अदा करेगी.

Photo Credit; ETV Bharat
BHU में डॉक्टरों का चमत्कार! मरीज के निचले जबड़े का ट्यूमर निकाला (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि ओपीडी में लखीमपुर खीरी का निवासी एक मरीज चेहरे पर सूजन और निचले जबड़े में विषमता की शिकायत लेकर आया था. जांच में उसके निचले जबड़े में बड़ा ट्यूमर पाया गया, जिसने जबड़े की बनावट को पूरी तरह बदल दिया था. उन्होंने बताया कि मरीज चेहरे की असमानता के कारण सामाजिक रूप से असहज महसूस करता था और लोगों के बीच जाने में भी हिचकिचाता था, जिससे उसमें सोशल एंजायटी भी विकसित हो गई थी. वह लगभग 7 वर्षों से एमेलोब्लास्टोमा नामक ट्यूमर से पीड़ित था. उसने कई जगह इलाज भी कराया, लेकिन कोई स्थायी लाभ नहीं मिला था.

इस जटिल ऑपरेशन का नेतृत्व ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इकाई के प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने किया गया, जो जो लगभग 8 घंटे तक चला. उन्होंने बताया कि माइक्रोवैस्कुलर तकनीक की सहायता से फाइबुला की धमनियों को गर्दन की धमनियों से जोड़कर नए जबड़े में रक्त संचार स्थापित किया गया. इस जटिल प्रक्रिया को माइक्रोवैस्कुलर फ्री फाइबुला फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहा जाता है. ऑपरेशन के बाद मरीज के चेहरे की बनावट सामान्य हो गई है. उसके पैर में भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है, वह सामान्य रूप से चल-फिर रहा है.

ये भी पढ़ें- कानपुर : सो रहे दंपति पर कुल्हाड़ी से हमला, युवक की मौत, पत्नी और 4 माह की बच्ची घायल

TAGGED:

VARANASI NEWS
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY BHU
JAW FROM LEG BONE
JAW SURGERY AT BHU
BHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.