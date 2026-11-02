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उरई: कालपी बार एसोसिएशन अध्यक्ष की हत्या के मामले ने तूल पकड़ा, वकीलों की हड़ताल और CID जांच की मांग

उरई में आक्रोशित वकीलों का तीन दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का ऐलान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उरई: उत्तर प्रदेश के उरई में कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की अपहरण के बाद हुई हत्या ने पूरे जिले के अधिवक्ताओं को झकझोर कर रख दिया है. सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित जिला बार संघ की आमसभा में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शासन-प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी.

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विरोध स्वरूप जिले के सभी अधिवक्ता लगातार तीन दिनों तक न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहेंगे. इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर यह फैसला भी सुनाया कि इस हत्याकांड के किसी भी आरोपी की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पैरवी नहीं करेगा.

अपहरण छिपाने के लिए जबरन बनवाया गया था वीडियो. (Video Credit: ETV Bharat) पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग: जिला बार संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार पटेल की अध्यक्षता में हुई इस आमसभा में पीड़ित परिवार को पांच करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई. वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और पीड़ित परिवार को दूसरे जिले की पुलिस से सुरक्षा दिलाने की मांग भी रखी गई. आमसभा में वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि अगले तीन दिनों के भीतर सभी वास्तविक साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वे सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे. जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका यह आंदोलन और संघर्ष लगातार जारी रहेगा. 3 लाख रुपये की सुपारी का हुआ खुलासा: दूसरी ओर पुलिस की तफ्तीश में हत्या की इस साजिश को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. पुलिस के अनुसार मैनपुरी निवासी प्रॉपर्टी डीलर इंद्रजीत यादव का अधिवक्ता गयादीन अहिरवार के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इंद्रजीत ने इस रास्ते के कांटे को हटाने के लिए कानपुर के अपने परिचित अजय कुमार से बात की और हत्या के लिए बड़ी रकम देने का लालच दिया. अजय ने बाद में अपने बेटे मोनू को इस साजिश में शामिल किया और करीब तीन लाख रुपये की सुपारी लेकर अधिवक्ता के अपहरण और हत्या का प्लान तैयार कर लिया.