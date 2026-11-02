उरई: कालपी बार एसोसिएशन अध्यक्ष की हत्या के मामले ने तूल पकड़ा, वकीलों की हड़ताल और CID जांच की मांग
उरई में कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने 3 दिन की हड़ताल का एलान किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 9:49 PM IST
उरई: उत्तर प्रदेश के उरई में कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की अपहरण के बाद हुई हत्या ने पूरे जिले के अधिवक्ताओं को झकझोर कर रख दिया है. सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित जिला बार संघ की आमसभा में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शासन-प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी.
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विरोध स्वरूप जिले के सभी अधिवक्ता लगातार तीन दिनों तक न्यायिक कार्य से पूरी तरह विरत रहेंगे. इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर यह फैसला भी सुनाया कि इस हत्याकांड के किसी भी आरोपी की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पैरवी नहीं करेगा.
पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग: जिला बार संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार पटेल की अध्यक्षता में हुई इस आमसभा में पीड़ित परिवार को पांच करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई. वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और पीड़ित परिवार को दूसरे जिले की पुलिस से सुरक्षा दिलाने की मांग भी रखी गई. आमसभा में वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि अगले तीन दिनों के भीतर सभी वास्तविक साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वे सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे. जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका यह आंदोलन और संघर्ष लगातार जारी रहेगा.
3 लाख रुपये की सुपारी का हुआ खुलासा: दूसरी ओर पुलिस की तफ्तीश में हत्या की इस साजिश को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. पुलिस के अनुसार मैनपुरी निवासी प्रॉपर्टी डीलर इंद्रजीत यादव का अधिवक्ता गयादीन अहिरवार के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इंद्रजीत ने इस रास्ते के कांटे को हटाने के लिए कानपुर के अपने परिचित अजय कुमार से बात की और हत्या के लिए बड़ी रकम देने का लालच दिया. अजय ने बाद में अपने बेटे मोनू को इस साजिश में शामिल किया और करीब तीन लाख रुपये की सुपारी लेकर अधिवक्ता के अपहरण और हत्या का प्लान तैयार कर लिया.
फर्जी वीडियो बनाकर दिया वारदात को अंजाम: प्लान के मुताबिक मोनू और उसके साथियों ने अधिवक्ता का अपहरण कर लिया और गाड़ी में उरई से कानपुर के गुजैनी नहर की तरफ ले गए. रास्ते में जब अधिवक्ता ने विरोध किया, तो उनका गला कस दिया गया और फिर नहर के पास ले जाकर कार के जैक से सिर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई. वारदात से ठीक पहले आरोपियों ने जबरन एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, ताकि परिजनों को लगे कि अधिवक्ता पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका अपहरण नहीं हुआ है. हत्या के बाद आरोपियों ने मुख्य साजिशकर्ता को व्हाट्सएप कॉल की, लेकिन आरोपी के मोबाइल में सुरक्षित बची व्हाट्सएप चैट ने पुलिस के सामने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.
कोर्ट में पेशी के दौरान हंगामा, CID जांच की मांग: सोमवार को जब भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पांच थानों की पुलिस आरोपियों को लेकर जिला न्यायालय पहुंची, तो वहाँ पहले से मौजूद अधिवक्ताओं का गुस्सा भड़क उठा. आक्रोशित वकीलों ने आरोपियों की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, जिससे मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक और धक्कामुक्की हुई. इस बीच बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष पांचू राम मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष CID जांच कराने की मांग उठाई है. उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर जोर दिया है.
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