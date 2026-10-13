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OPS बहाली और पंजाब की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति का मुद्दा उठा, प्रमोशन में राहत और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग

OPS बहाली और आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति को लेकर अहम बैठक ( ETV Bharat )

शिमला: कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन और HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन के बीच करीब चार घंटे तक मैराथन बैठक हुई. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण, पदोन्नति में राहत, वेतन विसंगतियों को दूर करने और विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी जैसे अहम मुद्दे बैठक के केंद्र में रहे. इसके साथ ही यूनियन के 18वें महाधिवेशन में मुख्यमंत्री की ओर से की गई सात घोषणाओं पर अब तक आदेश जारी न होने का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया.

कर्मचारियों और पेंशनरों की 54 सूत्रीय मांगों, 29 अनुपूरक मांगों और मुख्यमंत्री की सात घोषणाओं से जुड़े विषयों सहित कुल 83 मांगों पर हुई इस चर्चा के बाद यूनियन ने उम्मीद जताई है कि प्रबंधन कर्मचारी हित में ठोस कदम उठाएगा और जिन मांगों पर सहमति बनी है, उन्हें जल्द लागू किया जाएगा. HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितिश भारद्वाज और महासचिव प्रशान्त शर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने यूनियन को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था. बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.