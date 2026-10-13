OPS बहाली और पंजाब की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति का मुद्दा उठा, प्रमोशन में राहत और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग
कर्मचारियों की 83 मांगों पर चार घंटे तक मंथन. अहम बैठक में OPS बहाली से आउटसोर्स नीति तक के गंभीर मुद्दे उठे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:40 AM IST
शिमला: कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन और HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन के बीच करीब चार घंटे तक मैराथन बैठक हुई. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण, पदोन्नति में राहत, वेतन विसंगतियों को दूर करने और विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी जैसे अहम मुद्दे बैठक के केंद्र में रहे. इसके साथ ही यूनियन के 18वें महाधिवेशन में मुख्यमंत्री की ओर से की गई सात घोषणाओं पर अब तक आदेश जारी न होने का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया.
कर्मचारियों और पेंशनरों की 54 सूत्रीय मांगों, 29 अनुपूरक मांगों और मुख्यमंत्री की सात घोषणाओं से जुड़े विषयों सहित कुल 83 मांगों पर हुई इस चर्चा के बाद यूनियन ने उम्मीद जताई है कि प्रबंधन कर्मचारी हित में ठोस कदम उठाएगा और जिन मांगों पर सहमति बनी है, उन्हें जल्द लागू किया जाएगा. HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितिश भारद्वाज और महासचिव प्रशान्त शर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने यूनियन को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था. बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.
OPS बहाली और आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति का मुद्दा उठा
यूनियन ने बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली से संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजने की मांग उठाई. इसके साथ ही नई भर्तियों के लिए पांच वर्षीय रोडमैप तैयार करने और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पंजाब की तर्ज पर नीति बनाने पर चर्चा हुई. टाइम बाउंड प्रमोशनल स्केल के मामले को सर्विस कमेटी के समक्ष रखने और वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा शर्तों में आई विसंगतियों की समीक्षा करने का विषय भी बैठक में उठाया गया.
पदोन्नति में राहत और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग
बैठक में अतिरिक्त निजी सचिव, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, फोरमैन, फिटर और JOA (IT) सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि में आंशिक कटौती करने पर विचार-विमर्श किया गया. यूनियन ने गैर-ITI तकनीकी कर्मचारियों को एकमुश्त पदोन्नति देने की मांग भी रखी. इसके अलावा संशोधित वेतनमान के कारण इलेक्ट्रीशियन और फिटर के वेतनमान में उत्पन्न विसंगतियों को दूर कर उन्हें लाइनमैन और सब-स्टेशन कर्मचारियों के समकक्ष करने का मुद्दा उठाया गया. चतुर्थ श्रेणी के गैर-तकनीकी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति और कन्फर्मेशन के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग भी की गई.
रिस्क अलाउंस से सचिवालय भत्ते तक उठे मुद्दे
यूनियन ने रिस्क एवं डेंजर अलाउंस में वृद्धि करने, पात्र कर्मचारियों की नई और छूटी हुई श्रेणियों को सचिवालय भत्ता और विशेष भत्ता देने और शेष पात्र कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता उपलब्ध करवाने की मांग रखी. ऑपरेशन विंग के कर्मचारियों को फील्ड में अतिरिक्त ड्यूटी करने पर ओवरटाइम और शिफ्ट ड्यूटी करने पर नियमानुसार शिफ्ट ड्यूटी भत्ता देने का विषय भी चर्चा में शामिल रहा.
सुरक्षा उपकरण, TA बिल और रेशनलाइजेशन आदेशों पर भी चर्चा
इस बैठक में कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण टूल्स एवं प्लांट (T&P) एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की मांग उठाई गई. यूनियन ने JOA (Accounts) को बोर्ड मुख्यालय से दोबारा फील्ड कार्यालयों में भेजने और जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना जारी किए गए रेशनलाइजेशन आदेशों पर पुनर्विचार कर उन्हें निरस्त करने की मांग की. इसके साथ ही TA बिलों की पुरानी व्यवस्था बहाल करने, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में उचित कार्रवाई करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. वहीं, यूनियन नेताओं ने मुख्यमंत्री द्वारा 18वें महाधिवेशन में की गई सात घोषणाओं के संबंध में लंबित आदेश जल्द जारी करने की मांग दोहराई. उनका कहना है कि इन घोषणाओं को लागू करने से संबंधित कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, इसलिए इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए.
ये भी पढ़ें: पंजाब-चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की घटनाओं के बाद हिमाचल पुलिस ने कसी कमर, अब हर कैंपस में तैनात होगा नोडल अधिकारी!
ये भी पढ़ें: कांग्रेस विधायक की अपनी ही पंचायत में हो गया खेल! वरिष्ठ नेता समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल