फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने वालों पर नकेल, 25 हजार का इनामी बदमाश सहित 7 गिरफ्तार

झालावाड़ : जिला पुलिस की ओर से फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर अपात्र लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन शटर डाउन में फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने ऑपरेशन के तहत फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने वाले 25 हजार के इनामी सरगना कुलदीप ढोली सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, हजारों की तादाद में फर्जी खातों को फ्रिज किया जा चुका है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सेंधमारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन शटर डाउन चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक पुलिस 47 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इस ऑपरेशन के तहत पुलिस में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 25 हजार रुपए का इनामी अपराधी कुलदीप ढोली की भी गिरफ्तारी हुई है. इसके अलावा पुलिस ने पंकज कुमार, रविंद्र कुमार, युवराज, हेमंत कुमार, राकेश कुमार, जीतमल को गिरफ्तार किया है.