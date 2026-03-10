ETV Bharat / state

गैस कीमतों और किल्लत पर विपक्ष का विधानसभा से वॉक आउट, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और किल्लत को लेकर सदन का माहौल गर्म रहा. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नारेबाजी की. कांग्रेस विधायकों ने बाद में सदन से बहिर्गमन कर दिया. इसके अलावा शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी सदन में उठाए गए.

गैस कीमतों पर सरकार को घेरा: शून्यकाल में नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने पर्ची के माध्यम से रसोई गैस की कीमत और किल्लत का मामला उठाया और कहा कि कोरोना काल के दौरान कांग्रेस सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए कई योजनाएं लागू की थीं, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देकर कीमतें बढ़ाना आम जनता के साथ अन्याय है. इस दौरान विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग करने लगे. सदन में हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी नाराजगी जताई. जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने बाद में सदन से बहिर्गमन कर दिया.

किल्लत नहीं आने देंगे: इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और कमर्शियल सिलेंडरों की कथित किल्लत का मुद्दा उठाया था. इसके जवाब में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि गैस की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होती हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में आम जनता को गैस की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और सरकार हर संभव कदम उठाएगी.

क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला भी उठा: शून्यकाल में जूली ने राज्य की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े बड़े घोटाले का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि लगभग 10 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में 22 लाख से अधिक लोगों की करीब 14 हजार करोड़ रुपये की पूंजी फंसी हुई है. जूली ने आरोप लगाया कि लगभग 125 शेल कंपनियां बनाकर करीब 200 लोगों के संगठित गिरोह ने आम लोगों की जमा पूंजी हड़पने का काम किया है. इन आरोपियों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी संपत्तियां अटैच की हैं. इसके बावजूद लिक्विडेटर द्वारा इन संपत्तियों को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है. उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करने और पीड़ित लोगों को उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की.

