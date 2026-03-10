गैस कीमतों और किल्लत पर विपक्ष का विधानसभा से वॉक आउट, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला
विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल में सरकार के सामने कई तीखे सवाल आए.
Published : March 10, 2026 at 5:01 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और किल्लत को लेकर सदन का माहौल गर्म रहा. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नारेबाजी की. कांग्रेस विधायकों ने बाद में सदन से बहिर्गमन कर दिया. इसके अलावा शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी सदन में उठाए गए.
गैस कीमतों पर सरकार को घेरा: शून्यकाल में नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने पर्ची के माध्यम से रसोई गैस की कीमत और किल्लत का मामला उठाया और कहा कि कोरोना काल के दौरान कांग्रेस सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए कई योजनाएं लागू की थीं, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देकर कीमतें बढ़ाना आम जनता के साथ अन्याय है. इस दौरान विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग करने लगे. सदन में हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी नाराजगी जताई. जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने बाद में सदन से बहिर्गमन कर दिया.
पढ़ें: अंग्रेजी मॉडल स्कूल के मुद्दे पर सदन में हंगामा, शिक्षा मंत्री बोले- पूर्ववर्ती सरकार ने 'भांग' खाकर खोल दिए
किल्लत नहीं आने देंगे: इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और कमर्शियल सिलेंडरों की कथित किल्लत का मुद्दा उठाया था. इसके जवाब में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि गैस की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होती हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में आम जनता को गैस की किल्लत नहीं होने दी जाएगी और सरकार हर संभव कदम उठाएगी.
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला भी उठा: शून्यकाल में जूली ने राज्य की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े बड़े घोटाले का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि लगभग 10 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में 22 लाख से अधिक लोगों की करीब 14 हजार करोड़ रुपये की पूंजी फंसी हुई है. जूली ने आरोप लगाया कि लगभग 125 शेल कंपनियां बनाकर करीब 200 लोगों के संगठित गिरोह ने आम लोगों की जमा पूंजी हड़पने का काम किया है. इन आरोपियों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी संपत्तियां अटैच की हैं. इसके बावजूद लिक्विडेटर द्वारा इन संपत्तियों को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है. उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करने और पीड़ित लोगों को उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की.
पढ़ें:विधानसभा में डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पारित, डोटासरा बोले- हमारी सरकार आते ही बिल खत्म कर देंगे
सरिस्का टाइगर रिजर्व विस्तार का मुद्दा: सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विधायक कांति प्रसाद ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के विस्तार से प्रभावित ग्रामीण आबादी और पशुधन से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया. वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने जवाब में कहा कि सरिस्का क्षेत्र में किसी भी परिवार को जबरन विस्थापित नहीं किया गया है. विस्थापन केवल स्वैच्छिक सहमति के बाद किया गया है और प्रभावित परिवारों को 15 लाख रुपए नकद मुआवजा दिया जा रहा है. साथ ही 0.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि देने वाले परिवारों को डीएलसी दर पर अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराई जाती है. विधायक कांति प्रसाद ने कहा कि मुआवजे के साथ विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार और गोचर भूमि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए. मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा विस्थापित परिवारों को नेचर गाइड, वाहन चालक सहित अन्य रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं और ग्रासलैंड विकास पर भी काम किया जा रहा है.
अन्य मुद्दों की गूंज
- मालवीयनगर (जयपुर) भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने महावीर जयंती का राजकीय अवकाश 31 मार्च के बजाय 30 मार्च घोषित करने की मांग की.
- चौमूं विधायक शिखा मील बराला ने JDA विस्तार के बाद गांवों में तेजी से कट रही अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया.
- बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट पर चिंता जताते हुए कठोर कानून बनाने की मांग की.
- राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राजकीय भवन निर्माण में पर्यावरण अनुकूल बांस आधारित सामग्री के उपयोग का सुझाव दिया.
- RLD विधायक सुभाष गर्ग ने आयुष पर्यटन को बढ़ावा देने और RGHS में आयुष दवाओं को शामिल करने की मांग की.
- भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने जगतपुरा क्षेत्र में सिटी पार्क की तर्ज पर नया पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा.
- सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी ने गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग की.
पढ़ें:विधानसभा बजट सत्र : सदन में हंगामे के बीच दो विधेयक पारित, हाथापाई तक आई नौबत
जयपुर में ट्रैफिक और सफाई का मामला: हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने दिल्ली रोड मानबाग बत्ती से 2 नम्बर बस स्टैंड, जयसिंहपुरा खोर तक सड़क चौड़ी करने की मांग की. उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख से अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र में सड़क संकरी होने के कारण रोजाना भारी ट्रैफिक जाम रहता है. आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने राजधानी में सफाई व्यवस्था ठप होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस गंदगी के कारण शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि पर नकारात्मक असर पड़ रहा है.
पढ़ें: जूली ने मंत्री पर कसा तंज, कहा-पर्ची पर लिखा तो सही से पढ़ लीजिए तो मंत्री गहलोत, बोले- आज परफॉर्मेंस दिखाने की लगी होड़