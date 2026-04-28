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उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र में आरक्षण पर घमासान, नारी शक्ति पर तीखी बहस, सर्वसम्मति की अपील

" देश की मातृशक्ति भली-भांति जान चुकी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल केवल महिलाओं का विरोध, उनका अपमान और उनके अधिकारों को बाधित करने की राजनीति ही करते आए हैं. विपक्ष का महिला विरोधी चरित्र देश के सामने अब पूरी तरह उजागर हो चुका है. "- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

सीएम धामी ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक संतुलन देगा. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है. उन्होंने सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने की अपील करते हुए कहा कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण जैसे विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाना जरूरी है.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है और अब वही शक्ति लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया में भी प्रमुख भूमिका निभाने जा रही है. सीएम धामी ने केंद्र सरकार के महिला आरक्षण प्रावधान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने का नहीं, बल्कि महिलाओं को नीति निर्माण में सशक्त भागीदारी देने का प्रयास है.

देहरादून: विधानसभा में आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र 'नारी सम्मान-लोकतंत्र में अधिकार' के दौरान महिला आरक्षण का मुद्दा पूरी तरह केंद्र में रहा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को याद किया. उन्होंने कहा कि राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में महिलाओं का योगदान हमेशा निर्णायक रहा है.

यशपाल आर्य ने उठाए सवाल: वहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए. आर्य ने सरकार से ये स्पष्ट करने की मांग की कि यह कानून कब लागू होगा और इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं. ताकि, महिलाओं को इसका वास्तविक लाभ मिल सके.

"महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है और कांग्रेस हमेशा से इसके पक्ष में रही है, लेकिन वर्तमान सरकार इसे राजनीतिक लाभ के लिए पेश कर रही है."- यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष

स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने सत्र को बताया ऐतिहासिक: वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है. साथ ही विपक्षी विधायकों से सहयोग की अपील भी की.

"उत्तराखंड महिला शक्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है और अब समय है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी समान अवसर मिले. सभी सदस्यों से अपील है कि इस मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें और समाज को सकारात्मक संदेश दें."- ऋतु खंडूड़ी, विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड

सत्ता पक्ष के विधायकों ने किया समर्थन: सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं. उनका कहना था कि महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति में नई ऊर्जा आएगी और जमीनी स्तर की समस्याओं का बेहतर समाधान निकल सकेगा.

सदन में सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@DIPR_UK)

विपक्षी विधायकों ने लगाए राजनीति करने के आरोप: उन्होंने विपक्ष पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीयत साफ है और यह कानून समाज में संतुलन लाने का काम करेगा. वहीं, विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा.

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह कानून कब लागू होगा और इसके लिए जरूरी प्रक्रियाएं पूरी हुई हैं या नहीं? विपक्ष का कहना था कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है, तभी वास्तविक बदलाव संभव होगा.

सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक: वहीं, सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक भी देखने को मिली, लेकिन इस बहस के बीच एक बात साफ तौर पर उभरकर सामने आई कि महिला सशक्तिकरण अब राजनीति के केंद्र में आ चुका है. उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां महिलाओं ने आंदोलनों से लेकर विकास तक हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है, वहां यह बहस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

सदन में सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@DIPR_UK)

अब देखना होगा कि विधानसभा में उठी यह बहस और सर्वसम्मति की अपील क्या जमीनी हकीकत में बदल पाती है या फिर यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक चर्चा तक ही सीमित रह जाता है. फिलहाल, महिला आरक्षण पर सियासत तेज है, लेकिन उम्मीद है कि इससे महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा मिलेगी.

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