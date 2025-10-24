लखनऊ में बिजली विभाग में वर्टिकल व्यवस्था का विरोध, कर्मचारियों ने कहा- किसी भी कीमत पर यह मंजूर नहीं
MVVNL का तर्क है कि इससे बिजली व्यवस्था में काफी सुधार आएगा. इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और काम के प्रति जिम्मेदारी भी तय होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 5:59 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 6:27 PM IST
लखनऊ : कानपुर, मेरठ, अलीगढ़ और बरेली की तर्ज पर लखनऊ में भी एक नवंबर से वर्टिकल व्यवस्था लागू की जा रही है. इससे बिजली विभाग में कई बदलाव होंगे. जिन जिलों में यह व्यवस्था लागू है, वहां के जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं. बावजूद मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर चुका है.
वर्टिकल व्यवस्था का बिजली कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं. शुक्रवार को लखनऊ में व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया. कर्मचारियों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर वर्टिकल व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है. इससे अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों का ही नुकसान होगा. वहीं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) का तर्क है कि इससे बिजली व्यवस्था में काफी सुधार आएगा. इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और काम के प्रति जिम्मेदारी भी तय होगी.
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तर्क पर बिजली विभाग के कर्मचारी सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि यह व्यवस्था लागू होते ही उपभोक्ताओं के कई सारे हक छिन जाएंगे. कर्मचारी भी प्रभावित होंगे. अधिकारियों के काम बंटने से उनके पदों में भी कमी हो जाएगी. अभी तक उपभोक्ता बिजली कटौती होने पर अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता को फोन कर लेते थे या उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान करा लेते थे, जो इस व्यवस्था के लागू होने के बाद आसान नहीं होगा.
बिजली संगठन के नेता सुहेल आबिद का कहना है कि किसी भी तरह की बिजली कटौती से संबंधित शिकायत के लिए सिर्फ 1912 का ही विकल्प मौजूद होगा, जिससे शिकायतों का समाधान होना भी आसान नहीं होगा. वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से बिजली कर्मियों को बहुत घाटा होगा. उपभोक्ताओं को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा. कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी. अधिकारियों के भी काम कम हो जाएंगे.
उन्होंने कहा कि जिस विभाग में आईएएस अधिकारी बैठ जाता है, उस विभाग को चौपट कर देता है. यही हाल बिजली विभाग का भी हो रहा है. हमें संघर्ष करते रहना है. इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना है. हालांकि इस पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव का कहना है कि सभी जोन में हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही हैं. जो उपभोक्ताओं के लिए सहायक होंगी. इससे उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान होगा.
सुहेल आबिद ने कहा, यूपी के कुछ जिलों में वर्टिकल सिस्टम लागू होने के तीन माह के अंदर ही ऊर्जा राज्य मंत्री ने सिस्टम फेल होने का आरोप लगाते हुए इसे वापस करने की बात कही थी. कानपुर में बिजली संकट को देखते हुए भाजपा विधायक सुरेश मैथानी ने वर्टिकल व्यवस्था के खिलाफ ऊर्जा मंत्री से शिकायत की थी. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी सिस्टम में गड़बड़ी की बात स्वीकार की थी.
