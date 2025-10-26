बिजली विभाग में वर्टिकल व्यवस्था का विरोध, कर्मचारी संगठनों का दावा- लखनऊ में 3000 से ज्यादा कर्मियों की जाएगी नौकरी
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने रविवार को बैठक की और वर्टिकल व्यवस्था का विरोध किया.
लखनऊ : मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) राजधानी में एक नवंबर से वर्टिकल व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है. विद्युत विभाग के कर्मचारी संगठन इसके विरोध में उतर गए हैं. संगठनों का कहना है कि लखनऊ में ये व्यवस्था लागू हुई तो 3000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी से हटा दिए जाएंगे. यह व्यवस्था बिल्कुल भी कर्मचारी हित में नहीं है. उपभोक्ताओं को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने रविवार को इस सम्बन्ध में तालकटोरा में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद की अध्यक्षता में बैठक की. संचालन प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने किया.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन बिजली व्यवस्था व राजस्व वसूली को ध्वस्त करने के लिए वर्टिकल व्यवस्था लागू कर रहा है. लखनऊ में बिजली की आपूर्ति और राजस्व वसूली बहुत अच्छी चल रही है, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल रही है. विभाग को भी अच्छा राजस्व मिल रहा है. बावजूद मध्यांचल एमडी रिया केजरीवाल ने लखनऊ की बिजली व्यवस्था व राजस्व वसूली को ध्वस्त करने में लगी हैं. इस व्यवस्था से लगभग 3613 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे.
प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने कहा कि पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन वर्टिकल व्यवस्था लागू करने के आदेश को वापस नहीं लेता है तो संगठन एक नवंबर से विरोध प्रदर्शन करते हुए असहयोग आंदोलन शुरू करेगा.
प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि लखनऊ में कुल लगभग 4620 आउटसोर्स कर्मचारियों को तैनात कर 154 बिजली घरों का परिचालन, लगभग 300 तैंतीस हजार वोल्ट की लाइनों व 1500 ग्यारह हजार वोल्ट की लाइनों और उससे सम्बन्धित हजारों ट्रांसफार्मरों और 440 वोल्ट की लाइनों का अनुरक्षण, राजस्व वसूली, विद्युत विच्छेदन और 1 करोड़ 3 लाख 15 हजार 905 उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने का कार्य कर रहे हैं.
वर्टिकल व्यवस्था में सभी कार्यों को करने के लिए सिर्फ 1007 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है, जिससे जहां एक तरफ लगभग 3613 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार होंगे, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा और राजस्व वसूली प्रभावित होगी.
प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पांडेय ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में जिन कार्यों को करने के लिए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों पर 30 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, उन्हीं कार्यों को वर्टिकल व्यवस्था में करने के लिए 6 या 7 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है. ऐसे में लखनऊ की बिजली व्यवस्था व राजस्व वसूली बुरी तरह से प्रभावित होगी.
