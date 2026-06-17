आरक्षित भूमि पर खेल मैदान बनाने का विरोध,कुम्हार समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
धमतरी में कुम्हार समाज ने आरक्षित भूमि पर खेल मैदान विकसित करने का विरोध किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 2:51 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले के ग्राम बारना में कुम्हार समाज के लिए आरक्षित भूमि को यथावत बनाए रखने की मांग उठी है. कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों ने इस बारे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके पारंपरिक व्यवसाय के लिए आरक्षित भूमि को खेल मैदान के रूप में उपयोग करने की तैयारी की जा रही है, जिससे समाज के लोगों के रोजगार और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
'पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आरक्षित है भूमि'
कुम्हार समाज ने सौंपे गए आवेदन में बताया कि साल 2008 में ग्राम बारना में कुम्हार समाज के पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खसरा नंबर 514/2, रकबा 1.84 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी.
आरक्षित भूमि पर खेल मैदान बनाना गलत
इसी प्रकार खसरा नंबर 514/3, रकबा 2 हेक्टेयर भूमि को खेल मैदान के लिए आरक्षित किया गया था.समाज का कहना है कि दोनों भूमियों का उद्देश्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है, इसलिए आरक्षित भूमि के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए. ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत एवं कुछ ग्रामीणों ने खसरा नंबर 514/2 की भूमि पर खेल मैदान विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है.
कुम्हार समाज का कहना है कि उक्त भूमि उनके पारंपरिक व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से मिट्टी सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं. यदि इस भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है तो समाज के लोगों को भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
कुम्हार समाज वर्षों से मिट्टी के बर्तन और अन्य पारंपरिक वस्तुओं का निर्माण करता आ रहा है. यह केवल रोजगार का साधन ही नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में आरक्षित भूमि को सुरक्षित रखना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें- गगन कुम्भकार, जिलाध्यक्ष कुम्भकार समाज
इस संबंध में अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह ने कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों से आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच कराने तथा तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
प्रशासन सभी पक्षों को सुनकर नियमानुसार निर्णय लेगा और आरक्षित भूमि से जुड़े मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी- इंदिरा सिंह, अपर कलेक्टर
कुम्हार समाज के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की है कि खसरा नंबर 514/2 की 1.84 हेक्टेयर भूमि को पूर्व की तरह आरक्षित रखा जाए और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाई जाए. साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर समाज के हितों की रक्षा करने की मांग उठाई है.
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