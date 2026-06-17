ETV Bharat / state

आरक्षित भूमि पर खेल मैदान बनाने का विरोध,कुम्हार समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

आरक्षित भूमि पर खेल मैदान बनाने का विरोध ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : धमतरी जिले के ग्राम बारना में कुम्हार समाज के लिए आरक्षित भूमि को यथावत बनाए रखने की मांग उठी है. कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों ने इस बारे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके पारंपरिक व्यवसाय के लिए आरक्षित भूमि को खेल मैदान के रूप में उपयोग करने की तैयारी की जा रही है, जिससे समाज के लोगों के रोजगार और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.





'पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आरक्षित है भूमि'

कुम्हार समाज ने सौंपे गए आवेदन में बताया कि साल 2008 में ग्राम बारना में कुम्हार समाज के पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खसरा नंबर 514/2, रकबा 1.84 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी.

आरक्षित भूमि पर खेल मैदान बनाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरक्षित भूमि पर खेल मैदान बनाना गलत

इसी प्रकार खसरा नंबर 514/3, रकबा 2 हेक्टेयर भूमि को खेल मैदान के लिए आरक्षित किया गया था.समाज का कहना है कि दोनों भूमियों का उद्देश्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है, इसलिए आरक्षित भूमि के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए. ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत एवं कुछ ग्रामीणों ने खसरा नंबर 514/2 की भूमि पर खेल मैदान विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है.