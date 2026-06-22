सरकारी स्कूलों में मंत्र और वंदना का विरोध, मुस्लिम समाज ने आदेश वापस लेने की मांग की
सरकारी स्कूलों में धार्मिक मंत्र और वंदना का मुस्लिम समाज ने विरोध किया है.समाज ने आदेश को वापस लेने की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 22, 2026 at 6:29 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : सरकारी स्कूलों में धार्मिक मंत्रोच्चार और वंदना करने के आदेश का विरोध होने लगा है. मुस्लिम विकास मंच के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने इस आदेश के विरोध में धरना प्रदर्शन और मौन रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की.
राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
मुस्लिम विकास मंच के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत गौरेला स्थित धरना स्थल लाल बंगला से हुई. धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर शासन के आदेश के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया. इसके बाद मंच के सदस्य लाल बंगला से कलेक्टर कार्यालय तक मौन रैली के रूप में पहुंचे. रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने की मांग उठाई.कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मंच के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.
शासकीय विद्यालय सभी वर्गों, समुदायों और धर्मों के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से शिक्षा का केंद्र हैं.ऐसे में किसी विशेष धार्मिक मंत्र या वंदना को विद्यालय की दैनिक गतिविधियों में अनिवार्य रूप से शामिल करना संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुरूप नहीं है. शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों से जोड़ना है, न कि किसी विशेष धार्मिक परंपरा को बढ़ावा देना- असद सिद्दीकी, अध्यक्ष, मुस्लिम विकास मंच
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 12 जून 2026 को जारी आदेश से विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के विद्यार्थियों की भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं.मंच ने शासन से मांग की है कि इस आदेश पर पुनर्विचार करते हुए इसे तत्काल वापस लिया जाए- विक्रांत अंचल, एसडीएम
मुस्लिम समाज ने शासकीय विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई है, जहां सभी विद्यार्थी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समानता और सम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें. मुस्लिम विकास मंच ने कहा कि शिक्षा संस्थानों की पहचान समावेशी और धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए. शासन को संविधान की मूल भावना के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए.
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