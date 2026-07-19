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परिवहन विभाग में प्राइवेटाइजेशन का विरोध, कर्मचारी बोले- फैसला वापस नहीं लिया तो करेंगे न्यायालय का रुख

लखनऊ : परिवहन विभाग लगातार अपनी सेवाओं को फेसलेस करता जा रहा है. प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हुए कर्मचारियों ने रविवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में बड़ी मीटिंग की. फैसला लिया गया कि लगातार बढ़ते प्राइवेटाइजेशन का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. पहले परिवहन विभाग के अधिकारियों और परिवहन मंत्री से मुलाकात की जाएगी. यहां से बात नहीं बनती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा और न्यायालय का रुख किया जाएगा.

कर्मचारियों का कहना है कि विभाग सारे काम प्राइवेट हाथों में सौंप रहा है. कई सेवाओं के ऑटो अप्रूव होने के प्रस्ताव के बाद कर्मचारी संशय में हैं कि कहीं विभाग की इस गलती से उन्हें या फील्ड के अधिकारियों को न्यायालय के सामने न खड़ा होना पड़ जाए. उनकी गलती भी नहीं है फिर भी गुनहगार साबित क्यों हों. कर्मचारियों ने मत दिया कि मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत ऑनलाइन स्तर पर वेरीफाई और अप्रूवल की व्यवस्था विभाग के पास होनी चाहिए.

बैठक में प्रदेशभर से पहुंचे कर्मचारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

डीलर्स को किया जाए अधिकृत: अगर इस व्यवस्था को समाप्त किया जाता है तो न्यायालय में विवेचना अधिकारियों को जो भी सूचनाएं प्रस्तुत की जाएं उन सबको प्रस्तुत करने के लिए डीलर्स को ही अधिकृत किया जाए, क्योंकि जिस कार्य को कार्यालय से किया ही नहीं जा रहा है उसके सत्यापन की कार्रवाई किस आधार पर की जाएगी? संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से परिवहन विभाग के सेवाओं में ऑटोमेशन की कार्रवाई की जा रही है उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब आरटीओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी वेरीफाई ही नहीं कर सकेंगे, वह किसी दस्तावेज को देख ही नहीं सकेंगे तो फिर ऑटो अप्रूव होने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी कैसे निर्धारित की जा सकती है?

व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए : हमारी मांग है कि अगर ऑटोमेशन व्यवस्था लागू हो रही है तो परिवहन विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, क्योंकि अगर कोई अवैध काम होता है तो फिर बाहरी जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा और अधिकारियों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत होना होगा. यह ठीक नहीं है व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए.