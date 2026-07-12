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मुजफ्फरनगर में मोहसिन रजा बोले- वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों का विरोध उचित नहीं

कौमी एकता सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व मंत्री मोहसिन रजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )