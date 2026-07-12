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मुजफ्फरनगर में मोहसिन रजा बोले- वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों का विरोध उचित नहीं

कौमी एकता सम्मेलन में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समाज में शिक्षा व एकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया.

कौमी एकता सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व मंत्री मोहसिन रजा.
कौमी एकता सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व मंत्री मोहसिन रजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 5:52 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 6:52 PM IST

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मुजफ्फरनगर : ऑल इंडिया मोमीन अंसारी समाज की ओर से रविवार को कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा और पूर्व एयर विंग कमांडर एएच अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समाज में शिक्षा व एकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया.

ऑल इंडिया मोमीन अंसारी समाज ने अपनी कुछ मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मोहसिन रजा को पेश किया. मोहसिन राजा ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का समर्थन करते हुए कहा कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए. उन्होंने वक्फ संपत्तियों के ऑडिट और अवैध कब्जों की जांच कर संपत्तियां वापस दिलाने की मांग दोहराई.

वक्फ की बहुमूल्य संपत्तियों पर है कब्जा. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि गैर-मुस्लिम सदस्य शरीयत या धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं, बल्कि प्रशासनिक सहयोग के उद्देश्य से शामिल किए जा रहे हैं. इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए. मोहसिन राजा ने आरोप लगाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई स्थानों पर वक्फ की बहुमूल्य संपत्तियां वर्षों से अवैध कब्जों और अनियमितताओं का शिकार रही हैं.

उन्होंने कहा कि इसके लिए वर्तमान सरकार नहीं, बल्कि पूर्व की सरकारों के दौरान जिम्मेदार रहे लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा, इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय लेगी.

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Last Updated : July 12, 2026 at 6:52 PM IST

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