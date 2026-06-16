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मेरठ में ई-पंजीयन व्यवस्था का विरोध, दस्तावेज लेखकों-रजिस्ट्री से जुड़े वकीलों में उबाल

स्ट्राइक के कारण काम बंद, प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ नाराजगी

मेरठ में प्रदर्शन.
मेरठ में प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 4:10 PM IST

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मेरठ: सरकार की ओर से आगामी दिनों में निबंधन (रजिस्ट्री) विभाग के ई-रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट मसले पर मंगलवार को मेरठ में इस कार्य से जुड़े अधिवक्ता, बैनामा लेखक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे लाखों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद है.

मेरठ में प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रदेश में सरकार की नई नीति के तहत रजिस्ट्री ऑनलाइन हो सकेगी. इस ई-रजिस्ट्री के विरोध में प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है. सभी इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. मेरठ में मंगलवार को अलग-अलग संगठन से जुड़े बैनामा लेखक और रजिस्ट्री कार्य से संबंधित अधिवक्ताओं ने इसका विरोध कर दिया है. निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध प्रदेश भर में हो रहा है. ई-पंजीकरण की नई व्यवस्था के विरोध में प्रदेश भर में दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर नाराज हैं.

प्रदर्शन करते दस्तावेज लेखक प्रांतीय संगठन के लोग.
प्रदर्शन करते दस्तावेज लेखक प्रांतीय संगठन के लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक प्रांतीय संगठन मंत्री मनोज कुमार चौहान ने कहा कि आवास विकास और विकास प्राधिकरण सीधे तौर पर रजिस्ट्री ई-रजिस्ट्री के तौर पर करेंगे. इससे प्रदेश भर में लाखों दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता जो कि रजिस्ट्री के कार्य से जुड़े हैं, वह सभी नाखुश हैं. आरोप लगाया कि सरकार ई-पंजीयन की इस नई व्यवस्था को निजी हाथों में देना चाहती है. बताया कि इससे पहले भी सरकार ने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक निजी संस्था को टेंडर दिया था, महज 7 महीने में ही वह संस्था भाग गई थी. इस बार ई-पंजीयन की सरकार के द्वारा थोपी जा रही कार्य प्रणाली से सभी आहत हैं. सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से पहले पंजीयन की प्रक्रिया चल रही थी, उसे ऐसे ही चलने दिया जाए.

मेरठ दस्तावेज एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने कहा कि वर्षों से परंपरागत तरीके से उनकी पहली पीढ़ी इसी कार्य को करती थी और वर्तमान में लाखों लोग इस कार्य को कर रहे हैं. जिससे लाखों परिवारों के सामने संकट खड़ा हो सकता है.

ज्ञापन सौंपते एसोसिएशन के पदाधिकारी.
ज्ञापन सौंपते एसोसिएशन के पदाधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि वह निजी हाथों में इस काम को सौंपना चाहती है, जैसे कि पहले भी कई विभागों में ऐसा हो चुका है. इस तरह से काम को छीनने की कोशिश हो रही है, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है. सभी यही चाहते हैं जैसे पहले व्यवस्था चलती आ रही है, ठीक उसी तरह से आगे भी चलती रहे.

दस्तावेज परामर्श समिति के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि यह विषय पूरी तरह से निंदनीय है और दोनों संगठन इसके विरोध में हैं. प्रदेश भर में सभी इस विषय से चिंतित हैं.
कहा कि सीधे तौर पर कोई भी व्यक्ति जाकर आवास विकास या विकास प्राधिकरण में अपने रजिस्ट्री के कार्य को नहीं कर सकता है. आरोप लगाया कि जितने भी विकास प्राधिकरण हैं, सभी में आम जनता का उत्पीड़न किया जाता है.

सहायक निबंधक बोबिल कुमार ने बताया कि तमाम दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता हड़ताल पर हैं. उनका मांग पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे शासन को भेज दिया गया है. बताया कि मूल रूप से अगस्त से प्रदेश भर में ई-रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया सरकार लागू करना चाहती है, उसका विरोध किया जा रहा है. साथ ही रजिस्ट्री की टाइमिंग के अलावा और भी स्थानीय विषयों को दर्शाते हुए अलग-अलग संगठन के द्वारा ज्ञापन उन्हें दिया गया है.

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