ETV Bharat / state

मानसून सत्र में मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच का देंगे दबाव, जेपीएससी मुद्दे पर एनडीए का ऐलान

मानसून सत्र को लेकर एनडीए ने रणनीति बनाई है. इसमें जेपीएससी मुद्दे पर सरकार को घेरने और सीबीआई जांच की मांग शामिल है.

Jharkhand monsoon session
एनडीए की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में जेपीएससी के मुद्दे पर एनडीए मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करते हुए सभी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने का दबाव बनाएगा. प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज शाम हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया.

बैठक का विवरण और मौजूद नेता

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर करीब डेढ़ घंटे तक राजनीति बनती रही. एनडीए की इस बैठक में बीजेपी, लोजपा सहित गठबंधन के अन्य सहयोगी दल के विधायक भी मौजूद थे. भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, मुख्य सचेतक नवीन जयसवाल, विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, जनार्दन पासवान, उज्जवल दास, मनोज कुमार यादव, रोशन लाल चौधरी, तिवारी महतो, शत्रुघ्न महतो, अमित यादव, मंजू देवी, नागेंद्र महतो, देवेंद्र कुंवर, आलोक चौरसिया, नीरा यादव आदि मौजूद थे.

बीजेपी सचेतक का बयान (ETV Bharat)

मानसून सत्र हंगामेदार के आसार, जेपीएससी मुद्दे पर सरकार को घेरेगी एनडीए

मानसून सत्र को लेकर आयोजित इस बैठक के बाद बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि हमारे छात्र जो दस-बारह दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हमलोग उनसे मिलने गए और उनकी बातों को सुना है. आज की बैठक में सिर्फ एक ही मुद्दा था युवाओं के भविष्य को लेकर, किस प्रकार से युवाओं को वर्तमान सरकार द्वारा गुमराह किया जा रहा है.

पेपर लीक नहीं, पेपर फिक्सिंग का आरोप

उन्होंने कहा कि जेपीएससी पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर फिक्स हुआ है जिसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है. 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग छात्रों ने किया है. अभी तक जितना भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया है, व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है. किस प्रकार से एक टीडीपीएल कंपनी को दिया गया जिसका अभय तिवारी किंग पिन है, वह सभी एग्जाम में खुद पास हो गया. वह कितना टैलेंटेड है जो सभी परीक्षाओं में पास करते गया. छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हुआ है.

कांग्रेस पर निशाना और एनडीए की एकजुटता

राहुल गांधी हल्ला कर रहे थे नीट परीक्षा को लेकर तो वह आज यहां क्यों नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई जांच को लेकर यदि मुख्यमंत्री उनकी बात को नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार से वह समर्थन वापस ले रहे हैं. एनडीए इस मुद्दे पर एकजुट है और मानसून सत्र के दौरान सरकार से जवाब मांगने का काम करेगा.

एनडीए की स्पष्ट मांगें

इस मामले में हमारा स्पष्ट मानना है कि सभी परीक्षाओं का सीबीआई जांच हो, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए.

ये भी पढ़ें:

6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, पांच कार्य दिवस, छात्रों का आंदोलन और सुखाड़ पर विशेष चर्चा की मांग

झारखंड विधानसभा मानसून सत्र: JPSC सहित अन्य मुद्दे पर हंगामेदार होने के आसार, शांतिपूर्ण सदन संचालित करने के लिए स्पीकर ने की बैठक

TAGGED:

झारखंड विधानसभा मानसून सत्र
विधानसभा में जेपीएससी
परीक्षाओं की सीबीआई जांच
जेपीएससी मुद्दे पर एनडीए
JHARKHAND MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.