UP Budget 2026; यूपी की जनता को फिर 'सपनों का अमृत' पिलाया गया; विपक्ष ने बजट पर सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और माता प्रसाद ने बजट को लेकर दी प्रतिक्रियाएं, पढ़िए...

यूपी बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं.
यूपी बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 2:01 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश किया है. सरकार इसे विकासोन्मुखी और जनहितकारी बजट बता रही है. वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक और दिशाहीन करार दिया है. बजट पेश होने के बाद विधानसभा के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

भाजपा की भी विदाई तयः समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने X पर लिखा है,'यूपी सरकार के विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय है.'

वहीं, सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने कहा है, 'उत्तर प्रदेश का 'कागजी' बजट मुबारक हो! यूपी की जनता को एक बार फिर "सपनों का अमृत" पिलाया गया है. विकास केवल विज्ञापनों में दौड़ रहा है और हकीकत की सड़कों पर गड्ढे आज भी अपनी गिनती का इंतजार कर रहे हैं. बेरोजगारों की डिग्रियां अलमारी में है और सरकार का डेटा फाइलों में मुस्कुरा रहा है. कमाल की जादूगरी है, आंकड़ों का अंबार है, मगर गरीब की थाली में अब भी हाहाकार है. जुमलों की खेती लहलहाई, कागज़ हुए हरे-भरे, नौकरी मांगो तो कहते हैं- 'तुम आत्मनिर्भर क्यों नहीं रहे?' महंगाई के पंख लगे हैं, छू रहे हैं आसमान, पर सरकार कह रही- 'सब चंगा, खुश है किसान!' ये बजट नहीं, बस एक और 'इवेंट' की तैयारी है, जनता जानती है अब, किसकी जाने की बारी है.'

घाटे का बजटः वहीं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी बजट को “घाटे का बजट” बताया. ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सरकार की कुल प्राप्तियां लगभग 8 लाख करोड़ रुपये हैं, जबकि व्यय 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावित है. ऐसे में यह बजट घाटे का बजट है. बजट में पुरानी योजनाओं को दोहराया गया है, लेकिन कोई नई और प्रभावी पहल नजर नहीं आती. उन्होंने स्कूटी योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब यह योजना जमीन पर उतरेगी, तभी इसकी वास्तविकता सामने आएगी. बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने या प्रदेश की आय बढ़ाने की दिशा में बजट में कोई ठोस रणनीति नहीं दिखाई देती.


कोई नया विजन या ठोस पहल नहींः वहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक दल के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने कहा कि यह पूरी तरह से “सिर्फ आंकड़ों का बजट” है, इसमें कोई नया विजन या ठोस पहल नजर नहीं आती. नौजवानों, किसानों, महिलाओं, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर सरकार ने कोई ठोस प्रावधान नहीं किया है. कमाल अख्तर ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले वर्ष भी इसी मद में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन धरातल पर कहीं स्कूटी वितरण नजर नहीं आया. उन्होंने पूछा कि जब पिछला बजट खर्च ही नहीं हुआ तो फिर उसी योजना के लिए दोबारा बजट का प्रस्ताव क्यों लाया गया? सरकार बजट खर्च नहीं कर पा रही और हर साल सिर्फ नया बजट पेश कर रही है.
1 लाख रुपये की सहायता योजना पर सवालः कमाल अख्तर ने लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता योजना पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह कन्याओं के सम्मान के खिलाफ है. अगर सरकार वास्तव में मदद करना चाहती है तो पात्र लोगों को सम्मानपूर्वक और बिना प्रचार के सहायता दी जानी चाहिए. समाज में यह अच्छा संदेश नहीं जाता कि किसी ने शादी के लिए सरकारी मदद ली. कमाल अख्तर ने आगे कहा कि प्रदेश में बिजली, थाना-तहसील व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर हालात खराब हैं, लेकिन बजट में आम लोगों को राहत देने वाला कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी है, लेकिन उनके लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है. इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है.

इसे भी पढ़ें- यूपी बजट 2026-27; सीएम योगी बोले- पहली बार किसी सरकार का 10वां बजट, 9 वर्षों में नहीं लगाया कोई टैक्स

