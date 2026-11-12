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भाजपा की लोकप्रियता से घबरा कर जनता को भ्रमित करने में जुटा विपक्ष: एसपी सिंह बघेल

औरैया: भाजपा की प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य के 57वें जन्मदिन के अवसर पर सराय प्रथम गांव स्थित समर्पण शीतालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता और जनता के बीच मजबूत होते विश्वास से विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं.



केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार जनकल्याण के लिए लगातार काम कर रही हैं. सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है. विकास और जनहित के कार्यों के चलते जनता का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार मजबूत हो रहा है.



उन्होंने कहा कि भाजपा की लोकप्रियता विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है. यही वजह है कि विरोधी पार्टियां तरह-तरह के आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं. हालांकि जनता सरकार के कामकाज और योजनाओं को देख रही है तथा उसका समर्थन भाजपा के साथ बना हुआ है.



कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गीता शाक्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की. समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया, सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दिखाई दिया.

