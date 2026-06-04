ETV Bharat / state

''रील का बढ़ा रोल, अफसरों की मंच से बेइज्जती ठीक नहीं'', बीजेपी नेताओं की कार्यशैली पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी एक अधिकारी से जवाब-तलब करते नजर आ रहे हैं. इन वीडियो में एक समान दृश्य दिखाई देता है. माननीय फटकार लगाते हैं, जनता तालियां बजाती है और कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह प्रशासनिक जवाबदेही है या फिर कैमरों के सामने दिखाई जाने वाली राजनीतिक सक्रियता.

सुशासन तिहार के दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें जनप्रतिनिधि अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक मंच से फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं. इन वीडियो में कहीं भाजपा नेता एक तहसीलदार को कड़ी चेतावनी देते दिखाई दे रहे, तो कहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को व्यवस्था सुधारने की हिदायत दे रहे हैं.

सवाल यह है कि क्या यही सुशासन है, या फिर यह जनता की समस्याओं के नाम पर चल रही राजनीतिक रीलबाजी है. आखिर किसी कर्मचारी की गलती का फैसला मंच से होगा या कानून और नियमों के तहत होगा. क्या कभी किसी ने यह सोचा कि जिस अधिकारी या कर्मचारी को हजारों लोगों के सामने अपमानित किया जा रहा है, उसके परिवार, उसके बच्चों और उसके माता-पिता पर इसका क्या असर पड़ता होगा?

दरअसल, सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया है, लेकिन अब यह कई जगहों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक मंच से फटकारने, अपमानित करने और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराने का मंच बनता नजर आ रहा है. मंत्री, विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि कैमरों के सामने अधिकारियों को डांट रहे हैं, जवाब तलब कर रहे हैं और उसके वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रहे हैं.

रायपुर: बीते दिनों सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद और नेताओं के वीडियो वायरल हुए. वायरल हो रहे वीडियो में मंच से ही सरकारी कर्मचारियों को लताड़ लगा रहे हैं. मंच से ही नेता उनसे जवाब तलब कर रहे हैं. मौके मौजूद भीड़ भी नेताजी के इस तेवर को देख तालियां पीट रही है. लेकिन भाजपा नेताओं की इस सियासी कार्यशैली पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं. राजनीतिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार समेत विपक्ष भी नेताओं के इस तीखे तेवर पर सवाल खड़े कर रहा है.





पब्लिक प्लेस में अपमानित करना कितना जायज

जिस अधिकारी या कर्मचारी को मंच से डांटा जाता है, वह सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं होता, उसके पीछे एक परिवार होता है. उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके माता-पिता समाज में रहते हैं, उसके रिश्तेदार और परिचित भी वही वीडियो देखते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. किसी की गलती पर कार्रवाई होना अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक मंच से अपमानित करना और फिर उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित करना एक अलग बहस को जन्म देता है. क्या किसी कर्मचारी की जवाबदेही तय करने के लिए उसका सार्वजनिक अपमान जरूरी है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. साथ ही क्या लोकतंत्र में सम्मानजनक व्यवहार की भी कोई सीमा तय नहीं होनी चाहिए या नहीं.





कार्रवाई के लिए सेवा आचरण का प्रावधान तय

देश में कानून है, नियम हैं और सेवा आचरण के प्रावधान हैं. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ विभागीय जांच, निलंबन, वेतनवृद्धि रोकने जैसी अनेक कानूनी व्यवस्थाएं मौजूद हैं. लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि कार्रवाई का अधिकार पहले से मौजूद है, तो फिर मंच से फटकार, अपशब्द और सार्वजनिक अपमान का सहारा क्यों लिया जा रहा. आलोचकों का कहना है कि यह प्रशासनिक सुधार से ज्यादा राजनीतिक प्रदर्शन नजर आता है.





''रील बनवाने वाले नेताओं की बढ़ रही फौज''

यह मामला अब केवल कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रह गया है. सोशल मीडिया के दौर में रील और वायरल वीडियो की राजनीति तेजी से बढ़ी है. जब बड़े नेता मंच से अधिकारियों को फटकारते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं, तो उनके समर्थक और दूसरे पदाधिकारी भी उसी राह पर चलते दिखाई देते हैं. आलोचकों का कहना है कि अब जनसेवा से ज्यादा वायरल क्लिप बनाने की होड़ दिखाई देने लगी है. ऐसे में सुशासन और सोशल मीडिया प्रचार के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है.





अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की दो टूक चेतावनी

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई. फेडरेशन के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि सुशासन तिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और कर्मचारी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा कर्मचारियों को दोषी बताकर, फटकार लगाकर और सोशल मीडिया पर उसका प्रदर्शन कर वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही. फेडरेशन का कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होगा और उनके परिवार भी मानसिक रूप से आहत होंगे.





''रील बनाइए, लेकिन किसी को अपमानित करके नहीं''

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन,छत्तीसगढ़ के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी ने साफ कहा, ''यदि जनप्रतिनिधियों को रील बनानी है तो अच्छे कामों पर बनाएं, लेकिन किसी कर्मचारी को नीचा दिखाकर लोकप्रियता हासिल करना उचित नहीं है. जनप्रतिनिधि पांच साल के लिए आते हैं, लेकिन कर्मचारी पूरी जिंदगी व्यवस्था को चलाने में लगा देता है. इसलिए कर्मचारियों के सम्मान और गरिमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.''





फेडरेशन का अल्टीमेटम: नहीं रुका तो सड़क पर उतरेंगे कर्मचारी

फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की घटनाएं लगातार जारी रही तो मामला मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि स्थिति नहीं बदली तो कर्मचारी संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे.





कांग्रेस का हमला: मुखिया से शुरू हुई फटकार की राजनीति

कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, ''भाजपा नेताओं में मंच से अधिकारियों को डांटने, धमकाने और अभद्र भाषा बोलने की नई प्रवृत्ति शुरू हो गई है. यदि किसी अधिकारी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है.''





भाजपा का जवाब: 'जनता के हक के लिए कार्रवाई जरूरी

वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है. प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कहा, ''सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की शिकायतों का तत्काल समाधान करना है. यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो जनप्रतिनिधि जनता के हित में हस्तक्षेप करेंगे और कार्रवाई भी होगी. जनता ने उन्हें इसी जिम्मेदारी के लिए चुना है और जनता के अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है.''





वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, ''टीआरपी और वायरल राजनीति का नया मॉडल''

वरिष्ठ पत्रकार उचिव शर्मा का मानना है कि यह लोकतांत्रिक परंपरा के लिए अच्छा संकेत नहीं. आज के दौर में सोशल मीडिया की लोकप्रियता और टीआरपी की राजनीति ने कई जनप्रतिनिधियों को ऐसे व्यवहार के लिए प्रेरित किया है. कार्रवाई करना अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक मंच से किसी को अपमानित करना स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा नहीं माना जा सकता.''





वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा कहते हैं, ''जिस अधिकारी या कर्मचारी को मंच से अपमानित किया जाता है, उसके बच्चे भी वही वीडियो देखते हैं. उनके सहपाठी, शिक्षक और समाज के लोग भी उन्हें देखते हैं. कर्मचारी की गलती के लिए उसके परिवार को मानसिक पीड़ा देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता. कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गरिमा और संवेदनशीलता के साथ.''





''सुशासन तिहार का उद्देश्य समाधान होना चाहिए''

सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान था, लेकिन अब बहस इस बात पर खड़ी हो गई है कि क्या मंच से फटकार और वायरल वीडियो वास्तव में सुशासन का प्रतीक है या फिर यह सोशल मीडिया के दौर की नई राजनीतिक रीलबाजी है. क्योंकि यदि प्रशासनिक जवाबदेही ही मकसद है तो कानून और नियम पहले से मौजूद हैं. लेकिन यदि मकसद कैमरे के सामने सख्त नेता की छवि गढ़ना है, तो फिर सवाल सरकार पर भी उठेंगे और उन जनप्रतिनिधियों पर भी, जो सुशासन के नाम पर सम्मान और संवेदनशीलता की सीमाएं पार करते नजर आ रहे हैं.

जानकार कहते हैं कि जनता के काम होना जरूरी है, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी जरूरी है. लेकिन क्या कार्रवाई और अपमान एक ही बात है. क्या सुशासन का मतलब मंच से फटकार और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, या फिर सुशासन वह व्यवस्था. है जहां जवाबदेही भी हो और सम्मान भी बना रहे? फिलहाल यही सवाल सुशासन तिहार से ज्यादा चर्चा में है, और इसी सवाल के घेरे में सरकार, व्यवस्था और रीलबाज राजनीति तीनों खड़े नजर आ रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में 27 हजार से ज्यादा पेंशनधारी परेशान, केंद्र की राशि अटकी तो शुरू हुआ DLC सत्यापन का काम

REELS के दौर में रंगमंच के कलाकारों पर बढ़ा काम न मिलने का खतरा, नई पीढ़ी तक इस कला को ले जाना बड़ी चुनौती

रायपुर में RCB vs MI मैच का क्रेज, विराट-रोहित के महामुकाबले में क्रिकेट फैंस उत्साहित