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बाघों का शिकार और तस्करी का मुद्दे पर विपक्ष का हल्लाबोल, सरकार बोली दोषियों पर हुई सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने बाघों का शिकार और तस्करी को लेकर वनमंत्री को घेरा.विपक्ष ने वन्यजीवों की सुरक्षा पर चिंता जताई.

Opposition questions wildlife poaching
बाघों का शिकार और तस्करी का गूंजा मुद्दा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 5:02 PM IST

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों का शिकार, जल जीवन मिशन में भुगतान में देरी और नकटी गांव उजाड़ने में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन नहीं करने का मामला उठाया. सदन में चरणदास महंत ने वन विभाग की लापरवाही से बाघों की लगातार शिकार होने की बात उठाई. बाघों के शिकार के मुद्दे पर विधायक शेषराज हरवंश, विक्रम मंडावी और लखेश्वर बघेल ने भी वन मंत्री को घेरा.

लाल आतंक की समाप्ति के बाद तस्कर सक्रिय

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आरोप लगाए कि बस्तर में लाल आतंक की समाप्ति के बाद वन्यजीव तस्कर सक्रिय हो गए हैं. इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में पांच माह पहले तीन बाघ और एक सप्ताह पहले शिकार किए गए दो बाघों की खाल के साथ पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.इन लोगों से दो बाघों की खाल जब्त की गई है. खाल की लम्बाई के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि पांच माह पूर्व शिकार किए बाघ की उम्र ढाई साल और हाल के दिनों में शिकार किए गए बाघ की उम्र डेढ़ साल के आसपास थी. गिरफ्तार तस्कर महाराष्ट्र पुलिस के आईबी विभाग के हवलदार और सिपाही थे. उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ राज्य की सीमावर्ती पोस्ट में थी, लेकिन वन विभाग ने उनके नामों का खुलासा नहीं किया है.यही नहीं जिस वक्त आरोपियों को पकड़ा गया उस समय दो घंटे के लिए ट्रैप कैमरा भी बंद था.

वनविभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से शिकार- चरणदास महंत

चरणदास महंत ने वनविभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाएं.उन्होंने कहा कि तस्करों की गिरफ्तारी और बरामदगी के मामले वनमंत्री से भी छिपाए जाते हैं. हम ये जानना चाहते हैं कि इन सब तस्करों का रिमोट कंट्रोल किसके पास है. आपके पास एजेंसी है,कैमरा क्यों बंद हुआ किसने बंद किया इन सभी बातों की फॉरेंसिक जांच करवानी चाहिए. प्रदेश में बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हर साल करोड़ों रुपए राज्य बजट से और अन्य मदों से खर्च किए जाते हैं, इसके बाद भी सरकार के अल्प कार्यकाल में सात आठ बाघों के शिकार होने के साथ उनके खाल और अंगों की तस्करी के मामले सामने आए हैं. तस्करी नहीं रोक पाने एवं विभाग की निष्क्रियता के कारण दुर्लभ प्राणियों का शिकार हो रहा है.

बाघों का शिकार और तस्करी का मुद्दे पर विपक्ष का हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महंत के सवालों पर केदार कश्यप का जवाब

चरणदास महंत के प्रश्नों का जवाब देते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ रही है. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये कहना कि लाल आतंक की समाप्ति के बाद जंगलों में तस्कर सक्रिय हो गए हैं,ये बिल्कुल गलत है. इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में पांच माह पूर्व तीन बाघों की शिकार की घटना हुई है. वास्तविकता ये है कि एक प्रकरण दंतेवाड़ा वनमण्डल में दिनांक 17 मार्च 2026 को दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी से एक नग बाघ की खाल जब्त की गई थी.आरोपी के बयान अनुसार बाघ इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के भीतर शिकार की गई थी. इस प्रकरण में 14 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है.

छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ शिकार- वनमंत्री

29 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) से बाघ की खाल लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं . तत्काल एक संयुक्त टीम गठित की गई. एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए रात को कांकेर जिले में बांदे पखाजूर मार्ग पर दो संदिग्धों बियेश्वर गेड़ाम और बाबूराव मडावी, ग्राम गडअहेरी, जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र को रोका गया . तलाशी लेने पर इनके पास से बाघ की 02 खाल, 13 मूंछें और मोटर साइकिल जब्त की गई. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस विभाग से संबद्ध होना बताया.जिसके बाद दोनों आरोपियों को 30 जून 2026 को न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष पेश कर जेल दाखिल कराया गया है. घटना की सूचना महाराष्ट्र पुलिस को भी दी गई थी.

स्मार्ट मीटर मामले में भी महंत ने सरकार को घेरा

वहीं विधानसभा में स्मार्ट मीटर को लेकर भी चरणदास महंत ने सरकार पर आरोप लगाए.महंत का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय बेहद गलत है.स्मार्ट मीटर की कंपनी किसी उद्योगपति की है.उसी के दबाव में सरकार ने हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है. लेकिन जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं,उनमें बिजली का बिल दोगुनी तिगुना आ रहा है.गांवों में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं.ये बेहद गलत बात है.

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