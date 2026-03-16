ETV Bharat / state

प्रश्नकाल में उठा डीएमएफटी फंड के उपयोग, जे-टेट परीक्षा में पात्रता और AI की उपयोगिता का सवाल, सरकार ने दिया जवाब

मंत्री सुदिव्य कुमार (सौ. जेवीएसटीवी) ( Etv bharat )