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विपक्षी दल नहीं चाहते यूपी की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़े, असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला

​बहराइच: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर विपक्षी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है. श्रावस्ती में आयोजित जनसभा में शामिल होने जाते समय रविवार दोपहर ओवैसी बहराइच के एक निजी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संबोधित किया.

​कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहतीं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का अपना कोई मजबूत राजनीतिक दल खड़ा हो या सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बढ़े. तंज कसा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि ‘अब्दुल’ सिर्फ चुनावी रैलियों में दरी बिछाए, नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाए, चुपचाप वोट दे और फिर अपने घर लौट जाए.' ​ओवैसी ने आरोप लगाया कि आज प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिदें गिराई जा रही हैं और समुदाय लगातार अन्याय का शिकार हो रहा है. ऐसे विषम हालात में मुसलमानों को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और अधिकारों के लिए खुद आवाज उठानी होगी.

​एआईएमआईएम पर भाजपा की ‘बी टीम’ होने के विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने तीखा सवाल दागा. ओवैसी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी बी टीम है, तो 2014, 2017, 2022 और 2024 के चुनावों में विपक्ष को करारी शिकस्त क्यों झेलनी पड़ी? उन्होंने याद दिलाया कि समुदाय से जुड़े अहम मुद्दों पर उनकी पार्टी सबसे पहले शीर्ष अदालत तक पहुंची. बहराइच में ओवैसी के इस कड़े रुख से क्षेत्र का सियासी पारा चढ़ गया है.

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