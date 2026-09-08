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बयान पर बवाल : "सड़क बनेगी तो धंसेगी, धंसेगी तो बनेगी"

प्रयागराज: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी 'राम वन गमन पथ' की बदहाली और घटिया निर्माण को लेकर जब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब सामने आया. जिस पावन पथ को सरकार विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी और श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा का प्रतीक बता रही थी, उसके धंसने पर सूबे के डिप्टी सीएम का यह तर्क अब सियासी और प्रशासनिक गलियारों में गरमा गया है. अखबारों की सुर्खी बने इस बयान ने निर्माण कार्य में तकनीकी लापरवाही और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गुणवत्ता पर घिरे: करोड़ों रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार हो रहे राम वन गमन पथ पर डामरीकरण के कुछ ही दिनों बाद सड़क जगह-जगह से धंसने लगी है. जमीन में समाते डामर और गिट्टियों की खुली परतों को लेकर जब मीडियाकर्मियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया, तो उन्होंने न तो तकनीकी जांच की बात कही और न ही ठेकेदारों पर कार्रवाई का कोई सख्त संदेश दिया. उन्होंने सड़क धंसेगी तो बनेगी, बनेगी तो धंसेगी.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Video Credit; ETV Bharat)

डिप्टी सीएम के इस बयान की प्रासंगिकता इसलिए बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यह सीधा लोक निर्माण विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) नीति पर सवाल उठाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क का बेस अगर तय मानकों (MoRTH) के मुताबिक तैयार हो, तो वह उद्घाटन से पहले या शुरुआती ट्रैफिक में कभी नहीं धंसती. ऐसे में डिप्टी सीएम का यह बयान ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के बजाय लापरवाही पर पर्दा डालने जैसा नजर आ रहा है.