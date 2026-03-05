ETV Bharat / state

Rajasthan Assembly : जन विश्वास उपबंध संशोधन बिल पर विपक्ष का हमला, डोटासरा बोले- नौकरशाह बनेंगे निरंकुश

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा हुई. विपक्षी सदस्यों ने इस बिल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद नौकरशाह निरंकुश हो जाएंगे. इसलिए सरकार को इस बिल को जनमत जानने और पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए, ताकि इसमें जनता का भी मत सामने आ सके. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार से विश्वास तो सवा दो साल में ही खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली से पर्ची आई है क्योंकि केंद्र सरकार ने संशोधन किया है तो राज्य को भी इसमें संशोधन करना है.

उन्होंने कहा कि राजस्थान वन अधिनियम सहित 11 बिलों में कोर्ट में सजा का प्रावधान खत्म करके केवल जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है, जो गलत है. उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकार ब्यूरोक्रेसी को अधिकार देकर उसे निरंकुश बनाने का काम कर रही है. अधिकारियों को बेलगाम नहीं करना चाहिए, अधिकारी पहले ही बेलगाम हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान वन अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया है.

जुर्माने की राशि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई. डोटासरा ने कहा​ कि यदि कोई चरवाहा किसी जमीन पर अपने मवेशी लेकर जाता है, तो उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लग जाएगा. इतनी राशि तो वह पूरे साल में नहीं कमा पाएगा. इसलिए पहले इन संशोधनों में कोर्ट की सजा का प्रावधान रखा गया था कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह अपने लिए कोर्ट जा सकता है. उन्होंने कहा कि जुर्माने का प्रावधान एक छोटे व्यक्ति के लिए वही है जो एक उद्योगपति के लिए है. पहले उद्योगपतियों में सजा को लेकर डर रहता था, लेकिन अब 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान करके वह डर खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उसके लिए यह रकम कोई बड़ी बात नहीं है और वह आराम से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा.

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान नौकायन अधिनियम 1956 में भी जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है. पांच हजार रुपए से सीधे 50 हजार तक जुर्माना कर दिया गया है. एक छोटी नौका चलाकर अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति 50 हजार का जुर्माना कहां से देगा. उन्होंने कहा कि जुर्माना भी देख-समझकर लगाना चाहिए. उद्योगपतियों का करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के गैर-शैक्षणिक सरकारी संस्थानों, जो ट्रस्ट से चलते हैं, उन पर भी वही पेनल्टी लगाई गई है जो बड़े-बड़े संस्थानों में लगाई जाती है.