प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर का विपक्ष पर हमला, बोले - इनका काम है सरकार और संस्थाओं पर आरोप लगाना

बजट पेश होने के बाद उसकी उपलब्धियां गिनाने सीतापुर पहुंचे प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने केंद्रीय बजट 2026 की उपलब्धियां गिनाईं.

BJP ON OPPOSITION
सीतापुर में प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर का विपक्ष पर हमला. (ETV Bharat)
Published : February 5, 2026 at 9:54 AM IST

सीतापुर: केंद्रीय बजट पेश होने के बाद उसकी उपलब्धियां गिनाने जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह आज सीतापुर पहुंचें. शहर के नेहरू हाल में आयोजित बजट वार्ता में उन्होंने बजट के फायदे गिनाए. उन्होंने कहा कि बजट को हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जल्द ही इसकी नींव मजबूत होकर भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा.

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने SIR में नाम कटने व उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट करने पर कहा कि अप्पू, पप्पू, टप्पू का बयान उन पर सटीक बैठता है, क्योंकि सदन के बनाये नियम उनके ही बाप-दादाओं की देन है. उनके जो मुंह मे आता है बक देते हैं, हालांकि SIR की भारत मे बहुत जरूरत थी.

वहीं पेन ड्राइव के जरिये SIR का डाटा भेज नाम काटने की बात को उन्होंने सरासर झूठ बताया. उन्होंने कहा जो भी आज के समय मे अधिकारियों को निर्देश मिलते हैं, वो चुनाव आयोग से मिलते हैं.

उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा विपक्ष का तो काम ही है, सबके पीछे पड़ जाना, कभी चुनाव आयोग के पीछे पड़ते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट के. इतना ही नही उनके ही विधायक द्वारा स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने के मामले में उन्होंने साफ इंकार करते हुए कहा ऐसा कुछ नही हुआ.

बता दें कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2026 संसद में पेश किया जा चुका है. इसी बजट की उपलब्धियों के संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री राजा मंयकेश्वर शरण सिंह द्वारा स्थानीय जिला पंचायत सभागार में प्रेस वार्ता करके बजट की बिंदुवार खूबियां गिनाई गईं.

उन्होंने बताया कि यह बजट लोक कल्याणकारी व दूरगामी सकारात्मक परिणाम देने वाला है. इसमें विशेष रूप से ‌निर्धन वर्ग मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग तीनों के हितो का ध्यान रखा गया है. वहीं करदाताओं के हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है. बजट के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस बजट में दुविधा के स्थान पर निर्णय, शब्दाडंबर के स्थान पर सुधार तथा लोग लुभावना के स्थान पर जन कल्याण को प्राथमिकता दी गई है.

इस बजट का मूल उद्देश्य मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना है इसके अंतर्गत शिक्षा से रोजगार, गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति का सशक्तिकरण, सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमता का पूर्ण उपयोग, बृहद एवं तीव्र गति से विनिर्माण विस्तार आधारभूत संरचना आधारित दीर्घकालिक वृद्धि आदि पर विशेष कार्य किया गया है.

उन्होंने बताया कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की आधारशिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दिन-रात प्रयास कर रहे हैं और यह बजट घोषित करता है कि हम हैं विजन पर कामयाब हो रहे हैं.

उन्होंने बताया कि इस बजट ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 10 से ज्यादा दवाइयां सस्ती कर दी गई है, जो की मध्यम वर्ग के रोगियों के लिए विशेष राहत भरी बात है.

साथ ही विदेश में पैसा भेजने के टैक्स में भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे हमारे बाहर पढ़ने वाले बच्चों को विशेष राहत मिलेगी. पत्रकार बंधुओ का जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया. इस अवसर पर बिसवा विधायक निर्मल वर्मा, कार्यक्रम संयोजक रोहित सिंह, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, भाजपा नेता शिवकुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे.

संपादक की पसंद

