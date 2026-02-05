ETV Bharat / state

प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर का विपक्ष पर हमला, बोले - इनका काम है सरकार और संस्थाओं पर आरोप लगाना

सीतापुर में प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर का विपक्ष पर हमला. ( ETV Bharat )

सीतापुर: केंद्रीय बजट पेश होने के बाद उसकी उपलब्धियां गिनाने जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह आज सीतापुर पहुंचें. शहर के नेहरू हाल में आयोजित बजट वार्ता में उन्होंने बजट के फायदे गिनाए. उन्होंने कहा कि बजट को हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जल्द ही इसकी नींव मजबूत होकर भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने SIR में नाम कटने व उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट करने पर कहा कि अप्पू, पप्पू, टप्पू का बयान उन पर सटीक बैठता है, क्योंकि सदन के बनाये नियम उनके ही बाप-दादाओं की देन है. उनके जो मुंह मे आता है बक देते हैं, हालांकि SIR की भारत मे बहुत जरूरत थी. वहीं पेन ड्राइव के जरिये SIR का डाटा भेज नाम काटने की बात को उन्होंने सरासर झूठ बताया. उन्होंने कहा जो भी आज के समय मे अधिकारियों को निर्देश मिलते हैं, वो चुनाव आयोग से मिलते हैं. उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा विपक्ष का तो काम ही है, सबके पीछे पड़ जाना, कभी चुनाव आयोग के पीछे पड़ते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट के. इतना ही नही उनके ही विधायक द्वारा स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने के मामले में उन्होंने साफ इंकार करते हुए कहा ऐसा कुछ नही हुआ. बता दें कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2026 संसद में पेश किया जा चुका है. इसी बजट की उपलब्धियों के संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री राजा मंयकेश्वर शरण सिंह द्वारा स्थानीय जिला पंचायत सभागार में प्रेस वार्ता करके बजट की बिंदुवार खूबियां गिनाई गईं.